Se usi un apparecchio elettronico per misurare la pressione c'è un errore che non dovresti fare

Uno studio della Johns Hopkins University, rilanciato il 4 ottobre 2026, richiama l’attenzione su un errore molto comune: il braccio non appoggiato durante la misurazione. Una posizione sbagliata può far salire i valori sul display e far sembrare la pressione più alta di quanto sia davvero.

I ricercatori della Johns Hopkins University hanno messo a confronto tre modi diversi di tenere il braccio mentre si misura la pressione arteriosa: appoggiato su un tavolo, sostenuto sulla coscia oppure lasciato penzolare lungo il fianco. La differenza non è da poco. Rispetto al braccio sistemato correttamente, quello tenuto sulle gambe ha fatto registrare una pressione sistolica più alta di circa 3,9 mmHg e una diastolica superiore di 4 mmHg.

Quando invece il braccio era lasciato senza sostegno, lungo il fianco, l’aumento arrivava a 6,5 mmHg per la sistolica e a 4,4 mmHg per la diastolica. Sembrano scarti minimi. Ma possono contare, soprattutto quando i valori sono al limite e pochi millimetri di mercurio fanno la differenza tra un dato considerato normale e uno da tenere sotto controllo.

Perché il braccio deve restare all’altezza del cuore durante la misurazione

La regola è semplice: il braccio su cui si mette il bracciale del misuratore deve poggiare su una superficie stabile e restare all’altezza del cuore. Non deve restare sospeso, né essere appoggiato in modo incerto sulle gambe. Anche una posizione apparentemente comoda può cambiare la lettura.

Misurazione della pressione a casa con il braccio non sostenuto: una postura che può alterare i valori letti dal misuratore.

Il motivo, spiegano gli esperti, è legato alla condizione del corpo durante il controllo: bisogna stare fermi e rilassati. Se il braccio viene tenuto su con uno sforzo, anche minimo e quasi impercettibile, entrano in gioco i muscoli e la postura si altera. A quel punto il numero che compare sul display rischia di non raccontare la pressione reale.

Schiena, piedi e silenzio: gli altri errori che rendono il dato meno affidabile

Il braccio non appoggiato non è l’unico sbaglio frequente. Un’indagine citata dalla Fondazione Umberto Veronesi ha rilevato che molte immagini online dedicate alla misurazione della pressione mostrano posizioni scorrette: soltanto una su sette, secondo quanto riportato, rispetta davvero le indicazioni internazionali.

Gli errori più comuni sono gesti di tutti i giorni: schiena non sostenuta, piedi sollevati o non ben poggiati a terra, gambe incrociate, fascia messa sopra i vestiti. E poi c’è il silenzio, spesso dimenticato. Parlare, muoversi o usare il telefono mentre si misura la pressione può rendere il dato meno affidabile, perché interrompe quella condizione di riposo necessaria per una lettura corretta.

Prima di iniziare, meglio restare seduti e tranquilli per almeno cinque minuti. La schiena dovrebbe essere appoggiata allo schienale, i piedi ben fermi sul pavimento e il bracciale sistemato sul braccio nudo, scegliendo una misura adatta alla circonferenza dell’arto. Nei 30 minuti precedenti, è consigliabile evitare attività fisica, fumo e bevande con caffeina.

Quando ripetere la misurazione e perché conta la media dei valori

Per chi controlla spesso la pressione a casa, una sola misurazione può non bastare. La Fondazione Umberto Veronesi suggerisce di fare più letture a distanza di uno o due minuti e di considerare la media dei valori, soprattutto quando il controllo serve a seguire una terapia o a capire come cambia la pressione nel tempo.

Anche un buon misuratore, quindi, non basta da solo. La postura resta decisiva. Se il braccio è sospeso, se la schiena non è appoggiata o se si parla durante il controllo, il risultato può salire e creare confusione. In caso di valori ripetutamente elevati, la misurazione fatta a casa va sempre riferita al medico, senza cambiare da soli eventuali terapie prescritte.