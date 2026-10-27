Se utilizzi questo sistema di parcheggio per la tua auto ti toccherà pagare una multa

In Germania una donna è stata multata per aver utilizzato un disco orario rosa, nonostante avesse rispettato il tempo di sosta consentito dalle regole locali.

Il caso risale a gennaio 2026, nella città di Braunschweig, dove un’automobilista di 30 anni ha ricevuto una sanzione da 20 euro per un dettaglio apparentemente innocuo. Le norme tedesche, infatti, prevedono caratteristiche precise per il disco orario, comprese dimensioni e colore. Una vicenda che mostra quanto sia importante conoscere le regole di parcheggio del Paese in cui si guida.

Verbale da 20 euro a Braunschweig: la protesta finisce sui social

Secondo quanto raccontato dal padre della conducente, la figlia aveva segnato correttamente l’orario di arrivo sul cruscotto e non aveva superato il tempo consentito per la sosta. Al ritorno, però, ha trovato un avviso sul parabrezza. Poco dopo è arrivata anche la richiesta ufficiale di pagamento: 20 euro di ammonimento, il cosiddetto Verwarngeld. Il motivo non era la durata della sosta, ma il disco di parcheggio rosa.

“Anche a quasi 60 anni imparo ancora qualcosa sulle prescrizioni amministrative”, ha scritto Peter Helm su X, pubblicando la foto del dispositivo e richiamando il colore blu previsto dalle regole.

La città di Braunschweig, chiamata a rispondere sul caso, ha difeso l’intervento degli addetti: i controlli seguono le norme in vigore e non è realistico decidere ogni volta se un oggetto diverso possa essere accettato. Una risposta secca, ma in linea con le regole tedesche.

StVO e DIN: misure, blu RAL e modelli ammessi

In Germania il disco orario per auto non è un accessorio qualunque. È regolato dalla Straßenverkehrs-Ordnung, il codice della strada tedesco. Le prescrizioni richiamate nel caso di Braunschweig prevedono misure precise: 110 millimetri di larghezza e 150 millimetri di altezza. Anche il colore è stabilito: blu RAL 5017, come indicato nelle comunicazioni tecniche del Verkehrsblatt e negli standard di riferimento.

Insomma, non basta che l’orario sia leggibile o che l’intenzione dell’automobilista sia chiara. Se il supporto non corrisponde al modello ufficiale, può essere considerato non valido.

Nel caso diventato virale, sul retro del disco rosa c’era anche un’avvertenza: non era destinato all’uso regolamentare. Più un gadget, quindi, che uno strumento ammesso per la sosta. Una scritta piccola, facile da non notare. Ma sufficiente a fare la differenza.

Dischi pubblicitari, accessori e versioni elettroniche: gli errori che portano alla sanzione

Il problema non riguarda solo i modelli colorati. Anche i dischi pubblicitari, quelli con grafiche personalizzate o con accessori integrati, come un raschietto per il ghiaccio, possono creare guai se modificano il disegno previsto dalle norme.

Stesso discorso per le versioni elettroniche: sono ammesse soltanto se hanno una specifica omologazione del Kraftfahrt-Bundesamt, l’autorità federale tedesca per i trasporti. Devono regolarsi automaticamente, dopo lo spegnimento del motore, sulla mezz’ora successiva e non devono poter essere cambiate a mano in un secondo momento.

Per chi guida in Germania, quindi, la regola è semplice: prima di lasciarlo sul cruscotto, meglio controllare che il proprio sistema di parcheggio sia conforme. Costa poco, evita contestazioni e soprattutto evita una multa per un dettaglio che molti scoprono solo quando il verbale è già sotto il tergicristallo.