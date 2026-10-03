Se WhatsApp ti occupa più di 5 GB, il colpevole è quasi sempre questa cartella

Il problema è noto: tra foto, video, vocali e chat di gruppo, la memoria dello smartphone si riempie poco alla volta, finché arriva il solito avviso di memoria quasi piena. A quel punto conviene fermarsi un attimo. L’app di Meta permette infatti di capire quali contenuti pesano di più e di eliminare solo quello che non serve più. Una pulizia fatta con attenzione, anche in pochi minuti, può evitare brutte sorprese. E lasciare al loro posto messaggi, documenti e conversazioni che contano davvero.

Il peso di WhatsApp aumenta giorno dopo giorno perché l’app non salva soltanto i messaggi scritti. Dentro le conversazioni si accumulano foto, video, note vocali, documenti Pdf, gif, sticker e immagini inoltrate più volte. Succede soprattutto nei gruppi WhatsApp: famiglia, scuola, lavoro, condominio. Ogni settimana arrivano decine di file, spesso nemmeno aperti. “Mi sono accorto che una sola chat occupava più di 6 giga”, racconta chi controlla per la prima volta le impostazioni di archiviazione.

A pesare di più sono quasi sempre i video ricevuti su WhatsApp. Bastano pochi filmati in alta definizione per occupare più spazio di centinaia di messaggi. Anche i messaggi vocali, presi uno per uno, sembrano poca cosa. Ma se restano lì per mesi diventano un archivio ingombrante. La memoria, insomma, non si riempie tutta insieme. Si riempie per accumulo. In silenzio.

Gestisci spazio: dove trovare i file più pesanti nelle impostazioni

La funzione da controllare è già dentro WhatsApp e permette di vedere quali chat occupano più memoria. Il percorso, nelle versioni più recenti dell’app, è questo: aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni, poi in Spazio e dati e scegliere Gestisci spazio. Su alcuni telefoni Android il nome può cambiare leggermente, ma la sezione si riconosce facilmente: mostra l’uso dell’archivio e l’elenco delle conversazioni più pesanti.

Controllo dei file multimediali sullo smartphone per liberare spazio nelle chat senza perdere contenuti importanti.

Dentro Gestisci spazio WhatsApp, le chat vengono ordinate in base alla memoria occupata. In cima compaiono spesso i gruppi più attivi, poi le conversazioni private dove sono stati scambiati molti contenuti. C’è anche una sezione con i file più grandi, utile per trovare subito video pesanti, immagini doppie o contenuti inoltrati più volte. È da lì che conviene partire. Non prima, non a caso. Un controllo veloce, magari la sera o durante una pausa, basta per capire dove si concentra il grosso del problema.

Cosa cancellare e cosa conservare: attenzione a media e chat importanti

La parte più delicata è scegliere cosa eliminare senza perdere ciò che serve. In Gestisci spazio, dopo aver aperto una chat, si possono selezionare i singoli file multimediali WhatsApp e cancellarli a mano: un video vecchio, una foto sfocata, un meme ricevuto in un gruppo, una registrazione vocale ormai inutile. Meglio evitare il “seleziona tutto” se nella conversazione ci sono documenti di lavoro, indirizzi, ricevute o immagini personali.

Per le chat importanti, cancellare non è sempre la scelta giusta. Si può tenere la conversazione e rimuovere soltanto i media più pesanti, oppure esportare prima alcuni contenuti rilevanti. Chi usa WhatsApp per lavoro dovrebbe controllare con cura Pdf, preventivi, fatture e allegati scambiati con clienti o colleghi. Una regola semplice: partire dai file più grandi e più vecchi. Spesso sono quelli meno necessari. E liberano più memoria.

Anche le chat di famiglia richiedono un po’ di prudenza. Una foto ricevuta mesi prima può sembrare inutile, poi magari si scopre che era l’unica copia rimasta sul telefono. Prima di cancellare foto da WhatsApp, meglio verificare se siano già salvate nella galleria, su iCloud, Google Foto o in un altro servizio di backup. Fare ordine va bene. Perdere ricordi, no.

Download automatico, messaggi temporanei e archiviazione: come evitare nuovi accumuli

Dopo aver liberato spazio, il passo successivo è evitare che la memoria torni a riempirsi. La prima voce da guardare è il download automatico dei media. In Impostazioni, poi Spazio e dati, si può scegliere se scaricare automaticamente foto, audio, video e documenti con rete mobile, Wi-Fi o roaming. Disattivare il download dei video, per esempio, riduce subito l’accumulo nei gruppi più affollati.

Un altro strumento utile sono i messaggi temporanei WhatsApp, che cancellano le conversazioni dopo un periodo scelto dall’utente, quando la funzione è attiva. Non vanno bene per tutte le chat, perché alcune informazioni devono restare. Possono però funzionare nei gruppi di servizio, nelle conversazioni occasionali o negli scambi che non hanno valore nel tempo. “Così non devo ricordarmi di pulire tutto ogni mese”, spiegano molti utenti che li usano nelle chat meno importanti.

C’è infine l’archiviazione delle chat. Non libera memoria in modo diretto, ma aiuta a mettere ordine nella schermata principale. Archiviare una conversazione usata poco permette di separare ciò che serve ogni giorno da quello che va solo conservato. La regola pratica resta semplice: controllare ogni tanto WhatsApp, limitare i download automatici e cancellare i file pesanti solo dopo averli verificati. Così il telefono resta più leggero, senza rinunciare a messaggi e contenuti davvero importanti.