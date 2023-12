Seagate Game Drive per PS4 e PS5: espandi gli orizzonti del gaming con 2TB di storage

Con l’evolversi delle esperienze di gioco, cresce anche la necessità di spazio di archiviazione aggiuntivo. Seagate Game Drive per PS4 e PS5, con la sua generosa capacità di 2TB, è la soluzione perfetta per assicurarti di non dover mai rinunciare alla tua libreria di giochi.

Questo hard disk esterno portatile, compatibile sia con PS4 che con PS5, offre comodità e spazio sufficiente per alimentare le tue avventure di gioco. Un must per gli appassionati di PlayStation che oggi possono accaparrarselo su Amazon a soli 89€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Seagate Game Drive, capacità di archiviazione ampia per la tua PlayStation

Con una capienza spaziosa di 2TB, Seagate Game Drive offre ampio spazio per la tua libreria di giochi, contenuti scaricabili (DLC), dati di gioco salvati e altro ancora. Addio alla frustrazione della gestione di uno spazio di archiviazione limitato sulla console.

Progettato con la portabilità in mente, questo hard disk esterno ti consente di portare i tuoi giochi ovunque tu vada. Che tu stia andando a casa di un amico o semplicemente vuoi passare da una console all’altra senza problemi, il design compatto garantisce un trasporto facile.

Configurare Seagate Game Drive è un gioco da ragazzi. Collega l’hard disk alla tua PS4 o PS5 utilizzando la porta USB, e il sistema lo riconoscerà istantaneamente. Niente cavi di alimentazione aggiuntivi o installazioni complicate: è semplice plug-and-play.

Una delle caratteristiche più interessanti di Seagate Game Drive è la sua compatibilità sia con la PS4 che con la più recente PS5. Con 2TB di storage portatile, compatibilità con entrambe le console PlayStation e un design resistente, è l’ideale compagno per chi desidera espandere gli orizzonti del proprio gaming.

Lo spazio di archiviazione aggiuntivo non solo espande la tua libreria, ma contribuisce anche a migliorare le prestazioni rispetto alla memoria interna della console. Un must per gli appassionati di PlayStation che oggi possono accaparrarselo su Amazon a soli 89€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.