SEGA Mega Drive Mini 2: aperti i preordini su Amazon, corri a bloccarlo

In attesa del lancio che avverrà il prossimo 27 ottobre, SEGA ha aperto su Amazon i preordini della nuova edizione della micro-console celebrativa del colosso giapponese. Il SEGA Mega Drive Mini 2 è la copia in miniatura, appunto, dell”iconica console SEGA Mega Drive, che ha definito una generazione di gaming, e che dunque ritorna in una nuova versione miniaturizzata, il 55% più piccola dell’originale. Un’occasione per tutti gli appassionati di rigiocare (o scoprire) ben 60 videogiochi, compresi quelli eseguibili solo su SEGA CD, oltre che di accaparrarsi un oggetto da collezione. Prenotala quindi oggi a 109€ per assicurarti la tua copia ed evitare quindi di rimanere a bocca asciutta. Le spedizioni sono interamente gestite da Prime, e dunque sono sicure, rapide e gratuite.

SEGA Mega Drive Mini 2, aperti i preordini

La seconda versione della retroconsole SEGA propone un design compatto molto simile al modello originale del SEGA Genesis e un controller a sei bottoni. Nonostante le piccole dimensioni sopra ha lo slot per le cartucce originali e poco sotto un indicatore led che serve per segnalare l’alimentazione della macchina, con due pulsanti ai fianchi rispettivamente per l’accensione e lo spegnimento, e per resettare. La parte frontale presenta invece le due porte USB per collegare i controller.

Per quanto concerne la lista dei giochi inclusi nella console, SEGA pesca a piene mani dalla storia del sistema a 16-bit dell’azienda nipponica e offre una libreria abbastanza variegata, anche se non completa, visto che molti titoli famosi sono presenti nella prima edizione della mini console. Tuttavia non mancheranno classici come Street of Rage III, all’epoca considerato la risposta SEGA alla serie Final Fight di Capcom, e poi i vari After Burner II, Golden Axe II e Shadow Dancer: The secret of Shinobi.

A questo punto speriamo vi siate fatti un’idea abbastanza chiara del prodotto che potreste voler acquistare a ottobre, magari spinti dal desiderio di avere a casa un altro accessorio vintage a cui affiancare più avanti l’originale e migliore, vista la manifattura, Nintendo Classic Mini. Prenota la console oggi a 109€ per assicurarti la tua copia ed evitare quindi di rimanere a bocca asciutta. Le spedizioni sono interamente gestite da Prime: sicure, rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.