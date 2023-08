Segnalatore GPS, monitor batteria auto e caricatore USB: 3 in 1 GENIALE

Oggi è il momento perfetto per te per fare un vero e proprio affare, accaparrandoti un autentica chicca che definire geniale è poco. Pensa, questo attrezzo prodotto dall’azienda Nonda e chiamato ZUS, è un caricatore USB, un segnalatore GPS e perfino un monitor per controllare l’efficacia della batteria della tua auto. Un 3 in 1 pazzesco che puoi far tuo a soli 32€ su Amazon, con le spedizioni gratuite via Prime.

ZUS – caricatore USB, segnalatore GPS e monitor batteria auto

ZUS è quindi un carica batterie USB da auto intelligente, che carica due dispositivi alla massima velocità. Ma è anche un dispositivo super utile per quando parcheggi, perché ad esempio salva la localizzazione dell’auto, così che per ritrovarla ti basta aprire l’apposita app e vedere subito dov’è. E ancora, monitora la batteria della tua vettura in maniera tale che quando magari è usurata o in difficoltà, ti avvisa per tempo.

Ma le funzioni di ZUS non si fermano qui: rileva perfino i chilometri percorsi ogni giorno, lo stato batteria e ti avvisa quando è poco efficiente

ZUS è realizzato per resistere a temperature molto elevate grazie gli standard US military

Condivide la posizione del tuo parcheggio con il coniuge o gli amici. Puoi interromperla all’istante

ZUS, insomma, è un utilissimo aggeggino multifunzionale. Non solo è un super utile carica batterie USB da auto intelligente, che può ricaricare fino a due dispositivi alla massima velocità, ma è anche un comodo rilevatore GPS: basta, lo ribadiamo, lanciare l’apposita app installabile sullo smartphone che in pochi secondi ti localizzerà la vettura. Dulcis in fundo, monitora e rileva i Km percorsi ogni giorno, lo stato della batteria e ti avvisa quando è poco efficiente. Che aspetti ad accaparrartelo a soli 32€ e con le spedizioni gratuite?

