Sei ghiotto di Crepes? Falle in casa quando vuoi con questa piastra Cecotec in OFFERTA a soli 30 euro!

Cecotec 8019 Crepe Maker Fun Crepestone XL INOX è una piastra per realizzare crepe salate o dolci da 1350 W, rivestita antiaderente e rimovibile, quindi facile da pulire, con comodo termostato regolabile, rullo e spatola inclusi. Lunga 38 cm, dunque non occupa particolare spazio. Oggi puoi farla tua con il 23% di sconto, quindi a soli 30,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cecotec 8019 Crepe Maker: le caratteristiche

Piastra in acciaio inossidabile di alta qualità con 1350 Watt di potenza per ottenere rapidamente fantastiche crepes. Goditi le crepes in formato XL grazie al diametro di 38 cm del piatto. La piastra è facilmente rimovibile e sicura per una rapida pulizia in lavastoviglie.

Rivestimento antiaderente per ottenere i migliori risultati sulle tue crepes e temperatura regolabile in base ai tuoi gusti. Include rullo spalmatore e spatola inclusi per una facile esperienza di utilizzo. Spia luminosa che ti avvisa quando il crepe maker è pronto per cucinare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.