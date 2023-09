Sei un GAMER? Non puoi non comprare a così POCO questo pc da gaming

Vuoi cambiare pc, sei un gamer? Vorresti un pc top di gamma ad un prezzo davvero conveniente per poter giocare ai tuoi games? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questo pc di MSI a soli 529,99€, invece di 699,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca.

Hai un passione sfrenata legata ai videogames? Beh, pensa che oggi trovi il laptop di MSI con tanto di sconto del 7%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare questo sconto top e aggiungere il pc al carrello. Al momento del checkout, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Pc MSI Katana GF66 12UG-1209IT, Notebook Gaming 15.6” FHD 144Hz, Intel i7-12700H: oggi è davvero svenduto su Amazon

Se sei un appassionato di videogames e stai cercando un pc davvero incredibile che ti possa stare al passo. Beh, oggi c’è, questo pc ed è davvero ottimo, leggero e potente, dal colore nero.

La serie Katana GF è potente e robusta come una lama e ottimizzata per avere prestazioni elevate durante il gioco. Le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 30 alimentano i laptop più veloci al mondo per giocatori e creatori. Sono realizzati con Ampere.

L’esclusivo MSI Center ti aiuta a controllare e personalizzare il tuo laptop MSI nel modo che preferisci. I portatili MSI con finale IT o XIT hanno layout e garanzia italiani, MSI consente l’espansione di storage e ram in autonomia e in garanzia.

Corri adesso su Amazon! Se vuoi portarti a casa questo pc di MSI con tanto di sconto del 7%, dovresti davvero correre su Amazon adesso!

