Shopping a zero sensi di colpa: 10 gadget per lo SMARTPHONE che compri spendendo 1€

Se siete alla ricerca di prodotti tech per migliorare ed espandere l’esperienza del vostro smartphone, Amazon è il posto giusto dove cercare. Qui potrete trovare una vasta selezione di prodotti a prezzi convenienti, alcuni dei quali addirittura con la possibilità di pagare solo le spese di spedizione. A conti fatti, con una decina di euro potreste addirittura farli tutti vostri.

Gadget tech a prezzi folli su Amazon

Molti di questi gadget vi permettono di ampliare la dotazione di accessori per il vostro telefonino, con in particolare dei prodotti super utili per le vostre foto e per poter realizzare dei selfie perfetti. Guardate.

Telecomando per selfie LED, per facilitarti le foto quando sei da solo e non vuoi nemmeno perdere tempo a sistemare lo smartphone per tre ore da qualche parte. Costa 0,99€ più 7€ di spese di spedizione.

Adattatore RCA connettore jack AUX da 3 5 mm a 2 presa stereo, costa appena 0,51€ e fa pienamente il proprio dovere, piccolo e compatto com’è. Le spedizioni sono gratuite via Amazon.

Cuffie a conduzione ossea senza fili Bluetooth 5.1. Queste incredibili cuffie in metallo e silicone sono antipolvere, resistenti al sudore e impermeabili, perfette per l’uso quotidiano. Ah, costano 49 centesimi (più 5€ di spedizione)!

Auricolari in-ear wireless con custodia di ricarica al prezzo di 0,69€ (spedizioni a 3,49€). Come altri dispositivi analoghi ma più costosi, queste cuffie senza fili Bluetooth 5.0 hanno una funzione per la cancellazione del rumore, e una forma ergonomica che le rende comode da indossare.

Supporto magnetico per cellulare tipo L Supporto universale per telefono. Con appena 1 centesimo (e circa 4€ di spese di spedizione) potete assicurarvi questo comodo e resistente supporto per tenere il vostro smartphone sempre a portata di mano mentre guidate.

Con la vita frenetica che viviamo, poter contare su un buon localizzatore GPS può fare veramente comodo. Su Amazon, con appena 0,89€ ne porti a casa uno discreto, utile per la tua sicurezza e quella di chi ami.

Tecnologia di connessione rapida wireless, impermeabile e resistente al sudore, design di protezione a 360 gradi: questo auricolare singolo costerà 0,09€ (più 3,99e di spese di spedizione), ma sulla carta non sono male. Ti garantiscono perfino un suono pulito e chiaro oltre che stabile, senza paura di alcun ambiente e dei suoi rumori.

Adattatore USB c Micro Tipo c USB-c USB 3.0 Convertitore. Questo piccolo adattatore trasforma la porta USB-C in una porta Micro USB per una comoda connessione. Utilizza il protocollo USB 2.0 per la ricarica Micro USB alla massima velocità e il trasferimento rapido dei dati (480 Mbps). Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,40€ (spedizioni a 2,49€).

CamKpell, display d’ingrandimento dello schermo dello smartphone, questo gadget utilizza la tecnologia ottica ad alta definizione di Fresnel, così che l’immagine nel telefono cellulare può essere ingrandita tre volte, quindi resa chiara e realistica e facilmente visibile senza sforzare gli occhi. Costa 0,90€.

Splitter 4 porte USB HUB in alluminio, per avere quattro ingressi USB al posto di uno. Adatto per computer desktop e laptop, supporta hot plug e scollega, consuma poca energia e può leggere i dispositivi portatili. Ah, dimenticavo: cosa solo 0,01€ (più 6€ di spedizione).

