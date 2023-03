SelfyConto: 4% annuo lordo sulle somme vincolate per i nuovi clienti

Hai mai pensato di scegliere un conto corrente che sia al passo con i tempi e ti offra vantaggi esclusivi? Se sei alla ricerca di una soluzione smart e completamente autonoma, SelfyConto di Banca Mediolanum è la risposta che stai cercando. Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, SelfyConto si posiziona tra i più importanti nel settore dell’home banking, rivolto soprattutto ai giovani che desiderano un servizio moderno e veloce. Ma non è tutto, perché SelfyConto ti offre anche la possibilità di avere il canone azzerato se sei under 30 e, se decidi di accreditare lo stipendio, potrai godere di un tasso annuo lordo del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi, a partire da soli 100 euro.

Tutti i vantaggi di una banca, ma digitali

Sono numerosi i vantaggi offerti da SelfyConto, ma ciò che lo distingue davvero è la possibilità di gestire tutto il tuo conto attraverso una semplice applicazione, disponibile per tutti i principali sistemi operativi. Avrai così accesso a tutti i tuoi movimenti bancari (inclusi quelli di altre carte emesse da banche terze), ma anche la possibilità di rateizzare pagamenti, gestire investimenti e bloccare in caso di emergenza. SelfyConto ti offre anche l’opportunità di effettuare tutte le principali operazioni bancarie gratis e in tempo reale, tra cui bonifici e addebiti utenze. Mentre la piattaforma si prende cura delle tue esigenze quotidiane, tu potrai anche operare su 24 mercati mondiali per il trading online.

Senza contare i tanti servizi offerti da SelfyConto e a portata di app. Tra i più importanti troviamo:

SelfyCare Instant : un prestito in tempo reale da 2 mila a 20 mila euro con TAN fisso a 6,99%, TAEG massimo 7,23% e spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratis;

: un prestito in tempo reale da 2 mila a 20 mila euro con TAN fisso a 6,99%, TAEG massimo 7,23% e spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratis; SelfyCare Travel : una assicurazione viaggi che potrai sottoscrivere direttamente dall’applicazione scegliendo una tra le due opzioni “Smart” o “Top”;

: una assicurazione viaggi che potrai sottoscrivere direttamente dall’applicazione scegliendo una tra le due opzioni “Smart” o “Top”; SelfyCare LifeProject : una polizza pensata per tutelare specifici progetti di vita dell’assicurato o persone a lui care, come ad esempio l’educazione dei figli, in caso di decesso;

: una polizza pensata per tutelare specifici progetti di vita dell’assicurato o persone a lui care, come ad esempio l’educazione dei figli, in caso di decesso; SelfyCare Pet : una polizza per tutelare i tuoi animali domestici che include rimborso per spese veterinarie da infortunio o malattia. Puoi scegliere di attivare anche la garanzia per responsabilità civile;

: una polizza per tutelare i tuoi animali domestici che include rimborso per spese veterinarie da infortunio o malattia. Puoi scegliere di attivare anche la garanzia per responsabilità civile; SelfyShop: un catalogo a prodotti per cui potrai richiedere un finanziamento a partire da 6 mesi con TAN e TAEG 0.

Quanto costa SelfyConto?

Aprire un SelfyConto è gratis: canone carta di debito (realizzata in PLA con l’80% di plastica in meno), bonifici online, prelievi ATM in area Euro, SDD (addebito utenze) sono completamente a costo zero. Fanno eccezione il canone della carta di credito – se richiesta – a 12 euro annui e il canone di tenuta conto corrente, che è gratuito soltanto per chi ha meno di trent’anni oppure il primo anno per tutti gli altri utenti (dal secondo anno, il costo è comunque di soli 3,75 euro al mese).

Per tutti i nuovi utenti che aprono un SelfyConto entro la fine di aprile e accrediteranno lo stipendio, potranno ricevere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi. Il vincolo minimo è di 100 euro, fino a un valore massimo complessivo di 500 mila.

Aprire un SelfyConto è semplicissimo. Una volta collegato alla pagina ufficiale, armati di documento d’identità con codice fiscale, il tuo smartphone, la tua e-mail e una webcam per l’identificazione. In alternativa, potrai verificare la tua identità anche tramite un bonifico oppure utilizzando il tuo SPID, se ne hai uno.

