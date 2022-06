SelfyConto: buono Amazon da 100 euro in regalo

Le banche online sono ormai una realtà concreta e molto diffusa in Italia così come all’estero. Nonostante ciò, esistono giustamente persone che si sentono legate agli istituti classici che, grazie alla loro solidità, appaiono come più affidabili.

Banca Mediolanum, grazie al progetto SelfyConto, offre una soluzione che si adatta perfettamente ad entrambe le filosofie. Stiamo parlando di un conto online che, rispetto alla concorrenza, offre una serie di vantaggi che la rendono un servizio molto apprezzato.

Tra le altre cose, SelfyConto offre una carta di debito gratuita, canone di tenuta conto zero fino ai 30 anni e prelievi ATM senza costi (se effettuati in area Euro).

Vantaggi concreti a cui si aggiunge una proposta che accompagna il lancio della piattaforma: con determinate condizioni infatti, è possibile ottenere gratuitamente un buono Amazon da 100 euro.

SelfyConto è un conto corrente online che si distingue dalla massa

La procedura per ottenere il buono è piuttosto semplice.

Effettuando l’iscrizione a SelfyConto nel periodo che va dal 13/06/2022 al 13/07/2022 è necessario compiere delle operazioni specifiche che coinvolgono il conto corrente online.

Ottenere un accredito su conto corrente (secondo le modalità previste da Banca Mediolanum) è una di queste. Un’altra opzione è quella di un addebito sul conto di almeno due utenze (entrambe le utenze devono produrre almeno un addebito nei 90 giorni successivi all’iscrizione) legate a questi contesti:

stipulazione di un mutuo ;

; stipulazione di un fido ;

; emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige ;

o ; addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito (per un valore complessivo di più di 3.000 euro).

Con una di tali condizioni, viene attivato il meccanismo per la ricezione del buono Amazon da 100 euro. Come già detto, questo è solo un piccolo vantaggio se paragonato a tutto quello che ha da offrire SelfyConto.

Viste le condizioni favorevoli e la possibilità di iscriversi con pochi e semplici passi, questo servizio risulta uno dei più interessanti dell’intero settore.