SelfyConto: carta debito gratuita e buono regalo Amazon da 100€

I servizi che abbinano un conto online alle carte di debito sono ormai una moltitudine. Ciò non significa però che tutte le piattaforme offrano condizioni realmente vantaggiose.

Si parla, molto spesso, di progetti senza solide fondamenta o appena nate, senza il supporto di un reale istituto bancario alle spalle. D’altro canto, servizi digitali e banche tradizionali non sempre vanno d’accordo.

A queste regole fa eccezione SelfyConto, un conto online che abbina tutti i vantaggi legati all’innovazione a fondamenta solide, offerte dal gruppo Banca Mediolanum.

Aprendo un conto presso questo servizio e accreditando sullo stesso lo stipendio o la pensione mensilmente (o richiedendo Mediolanum Credit Card) è possibile anche ottenere un buono regalo Amazon del valore di 100 euro.

Tutti i vantaggi legati a SelfyConto e alla carta di debito

Quanto offerto da SelfyConto però, non si limita a un semplice omaggio ma soprattutto a un servizio completo.

La carta di debito gratuita infatti, permette di effettuare prelievi da ATM in zona euro a costo zero. Sia la carta che il conto sono gestibili facilmente, grazie all’app mobile Mediolanum. Attraverso il software è possibile, con un semplice swipe, accedere alla lista di operazioni bancarie e a qualunque tipo di transazione avvenuta tramite carta.

L’app mobile permette anche di effettuare tutte le principali operazioni bancarie senza particolari costi aggiuntivi. Che si tratti d ricariche telefoniche, bonifici bancari, bollettini, F23 o F24, il tutto avviene a costo zero.

In caso di emergenza (come furto o smarrimento) è possibile bloccare la carta immediatamente, con pochi e semplici tocchi sul display dello smartphone.

E per quanto riguarda il canone? Per gli under 30 SelfyConto e relativa carta, sono disponibili a costo zero. Per gli over 30, dopo il primo anno gratuito, il servizio costa 3,75 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.