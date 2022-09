SelfyConto: il conto online a zero spese ti regala il 2% a 6 mesi

Scegliere SelfyConto significa dare fiducia ad un conto corrente online del gruppo Banca Mediolanum: aprendolo adesso e accreditando il tuo stipendio puoi avere infatti il 2% annuo lordo delle somme vincolate a 6 mesi, ma non solo.

Con SelfyConto hai tutti i vantaggi di una banca completa a portata di app per smartphone, insieme alla sicurezza di un indice di solidità pari al 21,1% e soprattutto la fiducia della banca più consigliata dai propri clienti.

Perché scegliere SelfyConto: quali vantaggi offre?

SelfyConto è un conto corrente online a zero spese fino ai 30 anni e, in generale, gratuito per tutti per il primo anno di apertura. Grazie all’applicazione ufficiale ti permette di gestire tutto online in totale autonomia e ricevi anche una carta di debito gratuita con cui effettuare prelevi ATM in area Euro a costo zero.

L’app ti permette di effettuare direttamente dal tuo smartphone Apple o Androide tutte le principali operazioni bancarie senza costi aggiuntivi, dandoti la possibilità di pagare ovunque con il tuo dispositivo elettronico se dispone di un modulo NFC. Inoltre, puoi anche fare del trading online in 24 mercati mondiali.

Molto interessante è l’opzione attivabile per ricevere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi se decidi di accreditare il tuo stipendio aprendo adesso il tuo conto corrente online.

Cosa ti serve? Solo un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone, la tua email e la possibilità di identificarti tramite bonifico o webcam. In pochi passi avrai già il tuo SelfyConto pronto all’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.