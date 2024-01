SelfyConto: innovazione e convenienza per gli under 30

Oggi c’è molta scelta quando si parla di digital banking, ma SelfyConto, proposto da Mediolanum è sicuramente una soluzione all’avanguardia, perfettamente in linea con le esigenze di un pubblico giovane e tecnologicamente informato. Questo conto corrente online si distingue per la sua facilità di attivazione tramite SPID, prelievi gratuiti nell’area Euro, una carta di debito gratuita, e un canone di tenuta conto azzerato per il primo anno e per gli under 30 fino ai trent’anni.

I vantaggi di SelfyConto

Scegliere SelfyConto significa optare per innovazione e convenienza nel mondo del banking digitale. Offre zero commissioni fino ai 30 anni, garantendo una libertà finanziaria senza precedenti e rendendolo perfetto per chi desidera un conto corrente senza costi nascosti. La funzione Selfy PayTime consente una gestione personalizzata delle spese, permettendo di rateizzare i movimenti di addebito in base alle proprie esigenze.

La soluzione proposta da Banca Mediolanum rappresenta un salto nel futuro del self banking con la sua interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate, rispondendo perfettamente alle esigenze di un utente moderno. La sicurezza dei dati è una priorità, garantita da tecnologie all’avanguardia, mentre la gestione del conto è resa semplice e intuitiva grazie a un’app mobile funzionale.

Pensato in particolare per i più giovani, SelfyConto offre le principali operazioni bancarie gratuite, rendendolo un’opzione ideale per chi inizia il proprio percorso finanziario. Un vantaggio significativo è l’opportunità di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi in caso di accredito dello stipendio, con la possibilità di svincolarle in qualsiasi momento senza perdere gli interessi. Con il suo canone azzerato per il primo anno e per gli under 30, prelievi gratuiti nell’area Euro e una carta di debito gratuita, SelfyConto Mediolanum si afferma come la soluzione ideale per entrare nel mondo del banking digitale. Scopri di più su SelfyConto e inizia a sfruttare tutti i suoi vantaggi oggi stesso.

