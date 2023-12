SelfyConto: lo apri online e se hai meno di 30 anni è gratuito

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente online che promette di semplificare la gestione del denaro e regalarti più tempo per le tue passioni. Tra i suoi punti di forza c’è senza dubbio il canone azzerato per i giovani fino ai 30 anni: un risparmio considerevole, specialmente per chi si trova alle prese con un primo conto corrente. Ma i vantaggi di SelfyConto sono comunque numerosi per tutte le età, tra prelievi a costo zero e carta di debito gratuita.

Carta di debito, prelievi e operazioni bancarie a costo zero

Con SelfyConto, le commissioni per il prelievo di denaro contante sono azzerate: un vantaggio utilissimo, che ti permette di risparmiare sui costi aggiuntivi. Anche la carta di debito fornita è gratuita, oltre che sostenibile dal momento che è realizzata al 100% in PVC riciclato. Potrai anche richiedere una carta di credito o una prepagata semplicemente aggiungendo una piccola commissione extra.

Le principali commissioni bancarie sono gratuite per i titolari di SelfyConto: bonifici, addebiti utenze, pagamento di bollettini (inclusi F23, F24, MAV e RAV), ma anche ricariche telefoniche, senza alcun costo aggiuntivo. Aprire un conto corrente SelfyConto è gratuito e online. Anche chiuderlo lo è, garantendoti una flessibilità che difficilmente si riscontra nella concorrenza.

Apri SelfyConto online e dimentica lunghe code in banca o complesse procedure burocratiche. Tutto ciò di cui avrai bisogno è un dispositivo (anche lo smartphone va bene), un documento d’identità con codice fiscale, i tuoi dati e i documenti personali, un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare.

In conclusione, SelfyConto è certamente una soluzione conveniente per chi cerca un conto corrente online pratico, veloce e, soprattutto, economico. Se hai meno di 30 anni otterrai il canone gratuito, ma anche se hai superato la soglia dell’età potrai approfittare di vantaggi esclusivi come le commissioni azzerate sui prelievi e sulle operazioni bancarie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.