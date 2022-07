SelfyConto regala un buono Amazon da 100€

I conti correnti online stanno prendendo rapidamente piede ma, per molti consumatori, questo passaggi è tutt’altro che indolore.

A rendere più facile questa transizione, ci pensa SelfyConto. Stiamo parlando di una piattaforma che offre tutte le certezze di un istituto storico come Banca Mediolanum a una serie di funzioni legate al mondo digitale.

Il tutto si traduce con un servizio completo, abbinato a una carta di debito gratuita attraverso cui è possibile effettuare prelievi gratuiti in tutti gli ATM presenti in zona Euro.

Tutte le principali operazioni bancarie legate a SelfyConto non hanno costi aggiuntivi: dai bonifici fino alle ricariche telefoniche, passando per F23 e F24.

In ottica digitale invece, è più che apprezzabile l’app mobile. Questa permette di controllare a 360 gradi la carta collegata al conto, con un rendiconto delle spese e la possibilità di bloccare la stessa in caso di furto.

L’assenza di canone per gli under 30 e la solidità legata a un nome come Banca Mediolanum, sono ulteriori garanzie rispetto alla qualità di SelfyConto

Come ottenere il buono Amazon da 100€ da SelfyConto?

Grazie alla recente promozione, chi sottoscrive un conto online di questo tipo dal 13/06/2022 al 13/07/2022 ha la possibilità di ottenere il buono da 100 euro. In tal senso è necessario effettuare alcune azioni entro i 90 giorni dal momento della sottoscrizione.

Per esempio, può essere utile per sbloccare il buono l’addebito sul conto di almeno due utenze, entrambe con almeno un addebito nei 3 mesi. In alternativa, ottenere un accredito pensionistico (o simile) nelle stesse tempistiche.

Il tutto con almeno uno dei seguenti status:

risultare titolare di un fido e/o di un mutuo ;

e/o ; presentare addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito per almeno 3.000 euro;

per almeno 3.000 euro; aver ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige.

Chiunque rientri in queste condizioni, può dunque ottenere il buono gratuitamente, da spendere liberamente in qualunque prodotto presente sul sito Amazon.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.