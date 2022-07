Sembra un Apple Watch ma costa la metà: realme Watch 2 a prezzo FOLLE

Se sei alla ricerca di uno smartwatch grintoso, bello ed efficiente a un prezzo decisamente al sotto della media per il genere idi prodotto, su Amazon c’è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento è a prezzo WOW. Puoi averlo infatti a soli 39 euro e con le spedizioni gratuite Ma fai in fretta, ci sono ormai pochi pezzi in magazzino.

realme Watch 2 , smartwatch di classe

Lo smartwatch è dotato di uno schermo full touch da 1,4 pollici, con una risoluzione di 320 x 320, una luminosità tipica fino a 600 nit e una luminosità di livello 5. Lo schermo è chiaro e semplice. Il quadrante in tempo reale può essere personalizzato in base alle esigenze per soddisfare la preferenza cromatica di uomini e donne. Lo smartwatch ti permette di controllare i dispositivi AIoT di realme, inclusi gli auricolari delle serie realme Buds Air e Q, gli altoparlanti Bluetooth, le lampadine, gli elettrodomestici e altro ancora.

Gli orologi fitness uomo e da donna sono adatti per 90 modalità di allenamento, registrano il consumo calorico, la distanza, i passi e altri dati in tempo reale, monitorano automaticamente la frequenza cardiaca, il valore di ossigeno nel sangue e aiutano a regolare l’intensità dell’esercizio. Ottieni dati accurati per la maggior parte delle attività sportive. Consulta le informazioni in merito alla durata degli allenamenti, alle calorie bruciate, al ritmo medio, alla frequenza cardiaca e altro ancora. Il monitoraggio del sonno può aiutarti a capire il tuo stato di sonno. La funzione di respirazione ti guida nella meditazione e nel rilassamento efficaci.

La batteria extra-large da 315 mAh consente un utilizzo non-stop per un’intera settimana e la base di ricarica magnetica si ricarica rapidamente, caricandoti in meno di 2 ore. Inoltre, lo smartwatch supporta la ricarica magnetica. La durata della batteria è di 7-12 giorni con una carica completa in base all’utilizzo quotidiano. La durata esatta dell’uso dipende dalla frequenza e dal modo in cui lo si utilizza. Vai su Amazon e fallo tuo a soli 39 euro.

