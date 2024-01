Sembra un disco volante, ma è un'INCREDIBILE Aspirapolvere Lavapavimenti: prendilo ORA a soli 159 euro!

Lubluelu 3000Pa è un incredibile Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura a 5 Piani, Mop 2 in 1, LiDAR Laser 9.0, Silenzioso ideale per la pulizia domestica approfondita senza infastidire gli altri. Connessioni WiFi/APP/Alexa. Oggi puoi prenderlo a soli 159,99 euro grazie alla combo sconto del 5% + coupon di 47€.

Caratteristiche prodotto

Con algoritmo SLAM, i chip quad-core RK3308, 22 sensori di precisione. Robot aspirapolvere lavapavimenti SL60D utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale per pianificare i percorsi per pulire completa l’ambiente domestico e garantire un posizionamento preciso, anche al buio. Utilizza la combinazione della spazzola a rullo e di setole in gomma per una pulizia più efficiente dell’80%. Le due spazzole laterali raccolgono polvere, peli animali domestici , e un’opzione a 3 livelli (1400/1800/3000) facile pulizia dei diversi rifiuti. Aspirando la polvere galleggiante e rimuovendo le macchie, con 3 livelli di controllo dell’acqua, robot aspirapolvere con mappatura SL60D adatta a diversi materiali di pavimentazione, prende cura dei pavimenti in legno e di pulire efficacemente la casa.

Può memorizzare fino a 5 mappe, personalizzabili in base alle proprie preferenze. Le mappe delle case a più piani possono ora essere memorizzate con ancora più dettagli e precisione, e supporta un’area di pulizia massima di 100㎡. Puo’ impostare l’area vietata di lavaggio (blu) è adattata al Suo tappeto, l’area vietata di pulizia totale (rossa) è adatta per la zona del gioco dei bambini, intorno al nido degli animali domestici, al cornice fotografica e all’oggetto fragile. Dopo la prima pulizia e la mappatura automatica della stanza, la funzione può essere attivata sull’APP e quando la batteria ≤15%, robot aspirapolvere laser si ricarica automaticamente fino all’80% e poi torna automaticamente al punto di rottura per continuare a pulire in modo efficiente, diventando così il vero assistente intelligente per la casa. Timer, Zonata, Spot, Zona di Divieto Virtuale, Automatica, Volte di Pulizia, lava a forma di Y ecc. Tramite il APP Samrtlife SL60D robot aspirapolvere silenzioso puo‘ personalizzare la programma puliziata per la casa, risparmia una volta, applica per sempre,semplicemente. Evita gli ostacoli grazie alle ruote fuoristrada potenziate consentono al robot di attraversare facilmente ostacoli di 18 mm.

