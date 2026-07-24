Sembra un errore di prezzo ma è l'affare del momento: da Action le cuffie wireless ad appena 5 euro

Da Action spuntano gli auricolari wireless Solix SL-300 a 5,99 euro. Un prezzo che sembra quasi un errore, ma è l’offerta valida dal 22 al 28 luglio 2026 nei punti vendita aderenti.

Una promozione pensata per chi cerca cuffie Bluetooth economiche per musica, chiamate e uso di tutti i giorni, senza mettere mano al portafoglio più del necessario.

Action, cuffie wireless a 5,99 euro: prezzo, sconto e durata dell’offerta

A colpire, prima di tutto, è il prezzo: 5,99 euro per un paio di auricolari wireless con custodia di ricarica compresa. Nel volantino e nella comunicazione commerciale di Action il prodotto viene indicato con uno sconto del 24% rispetto al prezzo precedente. Una cifra molto bassa, anche per chi è abituato a vedere accessori audio economici sugli scaffali dei discount.

La promozione è valida fino al 28 luglio 2026, salvo esaurimento scorte nei singoli negozi. Ed è questo il dettaglio da non sottovalutare. Le offerte Action, soprattutto sui piccoli prodotti tech sotto i 10 euro, possono cambiare parecchio da un punto vendita all’altro. Il prezzo è quello, ma la disponibilità dipende dagli scaffali. Chi vuole provarci, quindi, farebbe bene a passare in negozio senza aspettare troppo.

Fino a 28 ore di autonomia: cosa significa davvero e quanto dura la ricarica

Oltre al prezzo, il dato che salta all’occhio è l’autonomia fino a 28 ore, dichiarata grazie alla custodia di ricarica inclusa nella confezione. Attenzione però: non vuol dire che gli auricolari restino accesi per 28 ore di fila con una sola carica. Come succede di solito con questi dispositivi, il calcolo comprende anche le ricariche fatte tramite il case.

Per un uso leggero, però, il dato può bastare eccome: qualche telefonata, un po’ di musica in viaggio, podcast mentre si cammina. La ricarica completa richiede circa tre ore, un tempo normale per prodotti di questa fascia. Non sono cuffie per audiofili, né per chi cerca sistemi avanzati di cancellazione del rumore. Sono più semplicemente un accessorio pratico, da tenere nello zaino, in auto o sulla scrivania. A questo prezzo, più che la prestazione pura, conta la comodità.

Touch control, quattro colori e il nodo delle scorte limitate

Gli auricolari Solix SL-300 hanno anche i touch control, cioè i comandi a sfioramento per gestire alcune funzioni senza prendere lo smartphone in mano. Con un tocco si può mettere in pausa la musica, cambiare brano o rispondere a una chiamata, almeno secondo quanto indicato per il prodotto. Un dettaglio semplice, ma utile quando si è in giro o si hanno le mani occupate.

Per essere auricolari da 5,99 euro, anche la scelta dei colori è piuttosto ampia: beige, nero, verde e bianco. Resta però la solita regola delle offerte a disponibilità limitata: non tutti i negozi potrebbero avere tutte le varianti. La convenienza c’è, soprattutto per chi cerca cuffie wireless economiche da usare senza troppe pretese. Meglio però muoversi prima del 28 luglio, perché nelle promozioni di questo tipo il vero limite, spesso, sono proprio le scorte.