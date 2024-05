Sennheiser HD 599, cuffie Premium HiFi con uno sconto esagerato, OLTRE METÀ PREZZO!

Sennheiser HD 599 sono cuffie cablate che vogliono fare una sola cosa e farla bene: vogliono farvi ascoltare la musica in maniera eccellente, senza mille funzioni accessorie, ma concentrandosi solo nel restituire una qualità audio Premium. D’altronde stiamo parlando di un’azienda, Sennheiser, da anni protagonista sia in ambito consumer che in quello professionale. Garanzia di qualità assoluta quindi, che oggi possiamo fare nostra con uno sconto Amazon senza precedenti: MENO 55%, che si traduce con la caduta vertiginosa del prezzo di listino da 200 euro a 90 euro! Occasione unica per comprare delle cuffie Premium davvero eccezionali!

Audio cristallino

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono dotate padiglioni in velluto morbido e traspirante, mentre l’archetto regolabile è comodo e ben imbottito. Il design aperto dei padiglioni consente non solo una maggiore traspirabilità dei padiglioni, ma restituisce un’acustica spaziosa e aperta. Sono cuffie davvero comode ed ergonomiche. Anche indossandole per molto tempo non si soffrirà di fastidi e affaticamento. E’ il bello di comprare un dispositivo Premium, gli ingegneri Sennheiser HD 599 hanno davvero pensato a tutto!

La comodità è solo uno dei punti di forza di Sennheiser HD 599: offrono una risposta in frequenza piatta e neutra, con alti cristallini, medi dettagliati e bassi profondi e pieni. I trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa. Suonano davvero bene, si sente tutta la tradizione dell’hifi Sennheiser.

E visto che Sennheiser HD 599 sono spiccatamente pensate per ascoltare al meglio la musica con due cavi scollegabili: un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop.

Sennheiser HD 599 sono un’ottima scelta per gli audiofili e gli appassionati di musica, ma ovviamente dovunque verranno collegate daranno tante soddisfazioni! Solo oggi beneficiano di un MENO 55% Amazon, che si traduce con la caduta vertiginosa del prezzo di listino da 200 euro a 90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.