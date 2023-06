Sennheiser HD 600, senti il suono della fascia alta che viene scontata? MENO 50 euro!

Sennheiser HD 600 sono una delle cuffie over-ear di fascia alta più apprezzate sul mercato. Queste cuffie sono progettate specificamente per chi cerca un suono chiaro e cristallino senza compromessi, qualità che sono da sempre il biglietto da visita di Sennheiser. Cuffie come queste da veri audiofili sono vendute a prezzi non proprio popolari, ma oggi grazie ad Amazon possiamo acquistarle spendendo 55 euro in meno, grazie ad un bel MENO 14%. Si, possiamo farle nostre al costo di 345 euro!

Belle da vedere, incredibili da ascoltare

La costruzione delle Sennheiser HD 600 è molto solida, con una forma elegante ed ergonomica che garantisce comfort per le lunghe sessioni d’ascolto. Le cuffie sono inoltre progettate per isolare il rumore esterno, garantendo una maggiore godibilità della musica anche in ambienti rumorosi. La fascia della testa e i cuscinetti auricolari sono rivestiti di velluto, garantendo un tocco lussuoso e morbido.

La qualità del suono di Sennheiser HD 600 è unica, grazie alla cura per i dettagli e all’utilizzo di materiali di alta qualità. Le cuffie utilizzano driver di grandi dimensioni, da 40 mm, con un design aperto che garantisce una naturale dispersione del suono.

Il fondamento del sistema di trasduttori delle Sennheiser HD 600 è un padiglione aperto e acusticamente trasparente che permette a ogni singola onda sonora di espandersi liberamente: un’innovazione introdotta e perfezionata da Sennheiser per un’esperienza di ascolto personale e naturale.

Il suono che ne risulta è chiaro e dettagliato, con un’ampia gamma dinamica e una chiarezza impressionante. Inoltre, le Sennheiser HD 600 sono progettate per offrire una risposta in frequenza estremamente precisa, con una riproduzione fedele e naturale di ogni strumento musicale.

La tecnologia utilizzata nelle Sennheiser HD 600 è innovativa e all’avanguardia. Le cuffie sono dotate di magneti al neodimio di alta qualità e bobine di voce in alluminio, che garantiscono una risposta del suono estremamente rapida e precisa. Inoltre, il cavo delle cuffie è realizzato in rame privo di ossigeno ad alta purezza, che garantisce una trasmissione del suono cristallina e priva di interruzioni.

Sennheiser HD 600 sono un vero e proprio concentrato di innovazione e alta tecnologia, per restituire un suono cristallino e dettagliatissimo. Sono cuffie da audiofili, che oggi possiamo comprare risparmiando 55 euro grazie ad Amazon!

