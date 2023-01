Sensore di movimento TP-Link Tapo T100 ad un SUPER prezzo su Amazon

In offerta speciale in questo momento un prodotto che ti consentirà di sentirti più sicuro in casa, completamente SMART e configurabile con Alexa. Stiamo parlando del TP-Link Tapo T100 Smart Motion Sensor. Non dovrai più armeggiare nel buio. Le luci del corridoio o della camera da letto si accenderanno automaticamente quando passi accanto al sensore senza dover premere un interruttore o dire una parola. Acquistalo ora su Amazon a soli 14,99€ invece di 24,99€.

Controlla il movimento di un’intera stanza: crea una Smart Action per automatizzare i tuoi dispositivi intelligenti e attivarli tutti con il movimento. Personalizza le tue azioni intelligenti per raggruppare i tuoi prodotti Tapo come preferisci e proteggi la tua casa mentre sei via. Il sensore di movimento può attivare un allarme per scoraggiare gli intrusi se rileva qualcosa che non va quando non sei a casa. Ricevi una notifica sul tuo telefono non appena viene rilevato un movimento.

Inoltre il sensore riesce a catturare il movimento fino a 7 metri di distanza con un campo visivo di 120°. Regola la sensibilità su 3 diversi livelli per personalizzare la copertura di rilevamento e filtrare i falsi trigger. Ruota liberamente il sensore all’angolazione ideale e regola la zona di rilevamento per evitare attivazioni accidentali da parte dei tuoi pelosetti.

La durata della batteria di 2 anni ti permette di stare tranquillo per molto tempo. Installa il sensore in qualsiasi punto della casa in modo facile e veloce. Che sia su uno scaffale, una parete o un soffitto, l’adesivo fornito fa il suo lavoro. Inoltre, il supporto magnetico aggiuntivo offre ancora più flessibilità. Scopri la tua casa intelligente di livello superiore con la linea Tapo, tutto in un’unica app. Crea uno spazio abitativo più sicuro, conveniente e confortevole per te e i tuoi cari. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

