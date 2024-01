Con questo Pianoforte in legno Puzzle 3D in OFFERTA ti sentirai come il pianista sull'oceano! Suona anche

Robotime ha ideato questo 3d puzzle in legno che raffigura un pianoforte magico, kit di modello adulti, una costruzione semovente della struttura dell’ingranaggio. Elegante, da esposizione. Oggi puoi prenderlo in offerta con uno sconto del 15%, quindi a soli 38,24 euro.

Robotime pianoforte 3d puzzle in legno

La caratteristica distintiva di questo puzzle tridimensionale in legno è la sua forma a pianoforte a coda e la modalità di autorecitazione. La copertura trasparente in acrilico del pianoforte, i libri di magia classici che sostituiscono le gambe del pianoforte e le fortunate decorazioni floreali a sei petali sul corpo lo rendono visivamente attraente. Non è solo una scatola musicale, ma anche un’esquisita decorazione per la casa. Questo puzzle per adulti è dotato di un sistema di ingranaggi multicolori integrato, con un accoppiamento a denti che garantisce un movimento fluido e regolare. Gli ingranaggi si sovrappongono e si intersecano, una struttura meccanica complessa e precisa è nascosta all’interno del kit del modello in legno. Girando la chiave, gli ingranaggi fanno suonare elegantemente alcune tastiere del pianoforte, simulando così la modalità di esecuzione del pianoforte.

Questo puzzle in legno include tutto il necessario per il montaggio, tra cui cera, sabbia e carta vetrata per lucidare gli ingranaggi. (Non sono necessari colla o batterie.) La musica riprodotta è “Cannon Variations”. Questo set di costruzione di modelli meccanici è un progetto STEM standard e un puzzle tridimensionale adatto per adulti e bambini. Il suo aspetto vivace e il coinvolgente processo di assemblaggio attireranno persone di tutte le età, rendendolo un regalo creativo per San Valentino, Natale, la festa del papà, compleanni, il Ringraziamento e altre festività. ROBOTIME si impegna ad essere il marchio di puzzle in legno più affidabile. Sostituiamo gratuitamente le parti danneggiate o smarrite.

