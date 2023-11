Sentiti un vero pilota con questo volante da Corsa con Pedali in OFFERTA

Se ami i giochi di auto, non puoi non approfittare di questa offerta! Il Volante da Corsa con Pedali Logitech G920 Driving Force, per Xbox One, Amp e PC, ora lo paghi molto meno: 272,55 euro, grazie allo sconto del 6%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Volante da Corsa con Pedali Logitech: le caratteristiche

Il Volante da Corsa con Pedali Logitech offre un Controllo premium dato che fornisce una simulazione dettagliata della guida di un’auto reale, con ingranaggi elicoidali che garantiscono uno sterzo fluido e silenzioso e una copertura in pelle cucita a mano. I pedali sono personalizzabili: offrono una sensazione di frenata reattiva e precisa su una base robusta, con superfici dei pedali regolabili per un controllo più preciso. La rotazione da blocco a blocco della forza motrice significa che puoi girare il volante due volte e mezzo, ovvero 900 gradi, mano dopo mano nelle curve ampie, proprio come una vera macchina da corsa di F1.

I robusti cuscinetti a sfera in acciaio posti nell’asse del volante, insieme alle leve al volante e ai pedali in acciaio inossidabile, fanno di G920 un volante da corsa per lunghe distanze. È ricoperto in pelle di alta qualità cucita a mano, ha l’aspetto e la sensazione dei volanti a prestazioni elevate delle auto da corsa e offre un’esperienza comoda e duratura. Gli ingranaggi elicoidali sono modellati su quelli utilizzati nelle trasmissioni delle automobili per ridurre rumori e vibrazioni indesiderati. Il meccanismo antigioco mantiene saldi il volante e i pedali, massimizzando il controllo. E’ dotato altresì di un sensore di sterzata con effetto Hall robusto e affidabile, che utilizza i campi magnetici per rilevare la posizione del volante.

