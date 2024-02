SEO facile e risultati garantiti: prova gratis la piattaforma all-in-one di Semrush

La SEO è morta? Questa e altre domande simili sono all’ordine del giorno nei forum in cui si discute sull’utilità o meno dell’insieme delle strategie volte all’ottimizzazione dei contenuti del proprio sito per i motori di ricerca. Domande che trovano sempre la stessa risposta: no, la SEO è ancora oggi una componente fondamentale per il successo di un progetto online.

Di strumenti al riguardo ce ne sono tantissimi, ma nessuno al momento può competere con Semrush, per distacco la migliore piattaforma all-in-one per la SEO. Nel momento in cui scriviamo questo articolo è i piani Pro e Guru sono disponibili in prova gratuita per 7 giorni.

Come Semrush può aiutarti a migliorare visibilità del tuo progetto online

Gli strumenti SEO di Semrush consentono di migliorare da subito il posizionamento del proprio sito nella SERP, la pagina dei risultati dei motori di ricerca (leggi Google). In che modo? Innanzitutto con un’analisi completa della ricerca delle parole chiave, indispensabile per creare contenuti che interessino agli utenti (e che siano soprattutto utili).

Un altro strumento di Semrush che va a migliorare il rendimento organico di un sito è l’analisi della concorrenza. Sapere quali sono i contenuti dei propri avversari che generano più visite è di capitale importanza per capire su cosa lavorare e cosa invece non fare.

Da non sottovalutare nemmeno il tool relativo ai backlink, elemento essenziale per posizionarsi ai primi posti della SERP.

Approfitta dunque della prova gratuita di 7 giorni offerta da Semrush per provare tutte le funzionalità dei piani Pro e Guru, per poi scegliere se proseguire o meno con l’attivazione di uno dei due account.

