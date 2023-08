Serie B 2023-2024: quando inizia e dove vederla in streaming

Il calcio è di nuovo nell’aria e con l’arrivo di agosto si riaccende l’entusiasmo dei tifosi di tutta Italia. La Serie BKT 2023-2024 sta per prendere il via, portando con sé una nuova stagione di emozioni, gol spettacolari e competizione accesa.

Se sei uno di quei tifosi appassionati che non vuole perdersi neanche un istante del campionato, allora sappi che c’è un modo straordinario per seguire ogni partita dal vivo e ovunque tu sia: DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che ti offre un accesso esclusivo a tutto il calcio che ami.

Serie B 2023-2024 in streaming su DAZN

La Serie BKT è il cuore pulsante del calcio italiano, una competizione che mette in campo il talento e la grinta delle squadre di tutto il Paese. Quest’anno, il campionato si annuncia più accattivante che mai, con squadre che daranno il massimo per ottenere la promozione in Serie A. Il Bari cercherà di riscattarsi dopo la delusione dei playoff, mentre club come la Sampdoria, la Cremonese e lo Spezia tenteranno con determinazione di ritornare nella massima serie. Non mancheranno le sorprese e le emozioni, e tu potrai vivere tutto ciò comodamente da casa tua.

Il calcio tornerà ad animare le nostre serate e weekend già a partire dal 18 agosto 2023. Quel giorno, l’attesa sarà finalmente conclusa con l’anticipo tra Bari e Palermo, una partita che promette scintille e azione dal primo all’ultimo minuto. Ma non finisce qui: nel corso dei due giorni successivi, il 19 e il 20 agosto, altre sfide coinvolgeranno squadre pronte a dare il massimo per conquistare i tre punti.

Per non perderti neanche un attimo di questa stagione emozionante, ti consigliamo di abbonarti a DAZN. Con un abbonamento a questa piattaforma di streaming, avrai accesso a tutte le partite della Serie B 2023-2024, potrai seguire le azioni in diretta, rivedere i momenti salienti e goderti analisi approfondite che ti terranno aggiornato su tutto ciò che accade in campo.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di essere parte integrante di questa nuova stagione di calcio. Abbonati a DAZN e goditi ogni partita della Serie BKT 2023-2024 in diretta, ovunque tu sia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.