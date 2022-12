Servizio finanziario per professionisti all-in-one? Ecco la scelta giusta

La gestione finanziaria è complessa già per un qualunque cittadino e, per un professionista, la situazione di certo non migliora.

Tasse, scadenze, pagamenti da effettuare e ricevere, sono solo alcune delle problematiche tra cui districarsi in un contesto come quello italiano che, notoriamente, rende tutto molto complicato.

Per fortuna esistono alcuni servizi finanziari ideati appositamente per gestire al meglio adempimenti fiscali di chi lavora in autonomia. Scegliere il servizio finanziario per professionisti non è però così semplice: non tutti infatti, offrono le stesse funzionalità e garanzie.

In questo contesto, Finom è una delle migliori soluzioni possibili. Si tratta di una piattaforma che rende facili da gestire i servizi bancari e che include un conto con IBAN italiano, un sistema per la gestione delle spese e uno per la fatturazione semplice.

Un servizio finanziario per professionisti: come semplificare ogni aspetto della tua attività

Attraverso Finom è possibile emettere più carte VISA gratuite, senza commissioni. Non solo: attraverso le stesse, distribuibili tra i dipendenti dell’azienda, è possibile ottenere un cashback fino al 3% sulle transazioni effettuate.

La fatturazione elettronica integrata, consente di facilitare la gestione di questo aspetto che sta rendendo la vita così complicata a molti professionisti.

Attraverso gli strumenti, disponibili via app mobile, è possibile facilitare la contabilità, alleggerendo l’attività del commercialista. A livello pratico, dunque, Finom permette addirittura di gestire la dichiarazione dei redditi senza aiuti esterni.

Infine, la piattaforma offre anche l’opportunità di accumulare i documenti in versione digitale, andando ad eliminare gradualmente il cartaceo.

Una serie straordinaria di vantaggi che, grazie alla promozione attuale, è possibile provare a titolo gratuito per un intero mese.

A testimoniare il valore di Finom vi sono i numeri: si parla di più di 50.000 imprenditori in Italia che si sono già affidati alla piattaforma per la gestione delle proprie finanze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.