Set Bosch da 50 PEZZI a quasi META' PREZZO: oggi lo paghi SOLO 15 EURO

Gli appassionati di lavori fai-da-te in ascolto non possono assolutamente farsi scappare questa mega offerta! Oggi su Amazon il Set Bosch da 50 Pezzi di Punte e Bit di avvitamento è disponibile a soli 15 euro con uno sconto bomba del 47%.

Questo vuol dire che acquisterai il kit super versatile praticamente a metà prezzo, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebber scadere da un momento all’altro!

Set Bosch da 50 Pezzi di Punte e Bit di avvitamento: tutti i componenti del kit

Il Set Bosch da 50 Pezzi di Punte e di Bit di avvitamento è un kit indispensabile per effettuare qualsiasi tipologia di manutenzione ordinaria.

Nello specifico è dotato di: 11 punte per metallo, 6 punte per pietra, 5 punte per legno e plastica, 2 mecchie a spada in titanio.

Per la foratura di legno dolce o duro, truciolato, compensato o piastre, la punta è elicoidale per consentire un preciso allineamento; per la foratura di ferro, acciaio, rame, ottone o alluminio la punta è composta principalmente da HSS ed anteriormente ha una forma conica; per la foratura di materiali duri come pietra naturale o granito la punta è in metallo duro ed è principalmente realizzata in acciaio per utensili o al carbonio.

Oltre alle punte, il set comprende: 8 bit di avvitamento di diversa misura, 3 giradadi, 1 raccordo per giradadi, 1 calibro per diametri, 1 coltello, 1 portabit universale, 1 svasatore.

Tutti gli attrezzi sono contenuti nella pratica valigia Bosch X-Line con disposizione chiara del contenuto e comodissima da trasportare ovunque.

