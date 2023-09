Fai da te non ti temo! Set di CACCIAVITI completo a soli 22 euro!

Se ti occorre un set di cacciaviti completo per il tuo bricolage, per i lavori di casa o per la tua professione, non perderti questa promozione. Grazie a una meravigliosa combo sconto del 5% + coupon del 10% porti a casa un Set di cacciaviti a cricchetto TOOLMAK, completo di 61 pezzi, tra Set di chiavi e punte magnetiche per cacciavite, nonché maniglie a cricchetto girevoli e custodia, a soli 22,08 euro! Un risparmio non male del 15%, in questo periodo di rialzo costante dei prezzi, non ti sembra?! Anche perché solitamente il costo di questo kit è di 33 euro, quindi risparmi praticamente 11 euro!

Cosa contiene il set di cacciaviti TOOLMAK

Apriamo questo autentico scrigno e vediamo cosa contiene. Parliamo di tanti componenti utili, a partire dal fatto che la punta e il manicotto sono realizzati in acciaio al cromo vanadio ad alta densità che garantiscono una maggiore durata e prestazioni elevate. Molto utile poi l’impugnatura antiscivolo soprattutto per le posizioni più scomode. Ma non solo: il manico del cacciavite a cricchetto può essere ruotato di 180°. Ti aiuta a lavorare in aree difficili da raggiungere, inoltre la punta magnetica controlla le minuscole viti con attrazione magnetica. Quindi eviterai il fatto che ti caschino senza più ritrovarle! Ancora, il design del cuscinetto posteriore ti aiuta ad allentare le viti più strette. La maniglia posteriore rimovibile per la conservazione delle punte del cacciavite.

Questo set di cacciaviti a cricchetto 61 in 1 è uno strumento indispensabile per tutti: lavoratori professionisti, maestri di bricolage o per piccoli aggiusti in casa. Infatti, lo puoi essere per riparare TV, macchine da caffè, computer portatili, telefoni cellulari, PC, tablet, occhiali, macchine fotografiche, biciclette e altri mobili, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi auto, ecc. Risparmiando così per il fatto che dovrai ricorrere a professionisti. La piccola custodia mantiene tutto pulito e organizzato, e facilmente riponibile in ripostigli o garage senza occupare particolare spazio.

Dunque, tanti vantaggi e risparmi, ma devi affrettarti perché il doppio sconto (5%+10%) non durerà a lungo! Oggi lo paghi solo 22,08 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.