Attrezzati per l'inverno: Catene da Neve Goodyear in Tessuto per Auto IN OFFERTA col BLACK FRIDAY!

L’inverno è alle porte e in queste ore è previsto un primo assaggio con un drastico calo delle temperature. Non lasciarti sorprendere dalla neve e approfitta di questa offerta Black Friday relativa a un Set di 2 catene da neve in tessuto per auto Goodyear Snow & Road, Taglia L. Ora le prendi scontate del 5%, quindi a soli 72,00 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Set 2 catene da neve Goodyear Snow Taglia L: scopri di più

Goodyear è forte della sua lunga esperienza e del suo consolidamento come uno dei produttori di pneumatici più rinomati per l’alta qualità dei suoi prodotti dal 1898. Set completo di 2 catene da neve 100% tessili per 2 ruote motrici Taglia L. Non danneggiano il pneumatico, sono totalmente sicure. Fornito con 2 guanti per l’installazione. Facile e veloce da installare in soli 4 passaggi, per non perdere tempo con installazioni difficili e macchinose, quindi risparmierai anche il gommista.

Catene da neve tessili super-silenziose grazie alle zero vibrazioni. Possono essere utilizzate su strade innevate e/o ghiacciate. Compatibili con ABS ed ESP e adatte anche a veicoli 4×4, furgoni e veicoli commerciali. Possono essere utilizzate su strade senza neve e/o ghiaccio per una distanza massima di 50 km. Velocità massima di guida con catene montate 40 km/h. Scopri la compatibilità con le tue ruote nella tabella. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Approfitta del Black Friday e acquista questo Set di 2 catene da neve in tessuto per auto Goodyear Snow & Road, Taglia L. Ora le prendi scontate del 5%, quindi a soli 72,00 euro!

