Set da 4 Air Tracker Tag a meno di 30€ con il doppio sconto Amazon

Amazon lancia una doppia offerta bomba! Oggi il Set da 4 Air Tracker Tag di Ntaanoo, i localizzatori Bluetooth che rivoluzionano il modo di ritrovare i tuoi oggetti smarriti, è disponibile a soli 27€ grazie ad un mega sconto del 42% ed un coupon aggiuntivo del 20%. Cosa aspetti? Fai in fretta perché gli articoli stanno andando a ruba!

Air Tracker Tag di Ntaanoo: monitoraggio preciso e massima sicurezza

Immagina di non perdere mai più tempo a cercare le chiavi o il portafoglio. Grazie all’integrazione con l’app “Dov’è” di Apple, questi tracker Ntaanoo ti offrono un monitoraggio preciso e immediato dei tuoi oggetti personali. Con un raggio d’azione Bluetooth fino a 60 metri, puoi localizzare i tuoi oggetti smarriti direttamente dallo smartphone o persino utilizzando i comandi vocali di Siri.

Ma la vera magia accade quando l’oggetto si trova fuori dalla portata Bluetooth. Grazie alla rete globale dei dispositivi Apple, l’Air Tracker Tag comunica la sua posizione in tempo reale, mostrandola su una mappa dettagliata. Inoltre, la modalità smarrimento invia notifiche immediate e consente di visualizzare informazioni di contatto, rendendo il ritrovamento ancora più semplice.

L’Air Tracker Tag non è solo tecnologicamente avanzato, ma anche progettato per durare. Con una certificazione impermeabile IP67, resiste a pioggia, polvere e all’uso quotidiano. La batteria CR2032 sostituibile garantisce un’autonomia di un anno, e riceverai avvisi quando sarà il momento di cambiarla. Tutto questo senza compromettere la tua privacy: le trasmissioni di dati sono anonime e criptate, assicurando che solo tu possa accedere alle informazioni.

La confezione include non solo quattro tracker, ma anche utili accessori come portachiavi e cordini, permettendoti di adattare il dispositivo alle tue necessità. Perfetto per borse, zaini, bagagli o persino per il collare del tuo animale domestico!

È ora di portare a casa un prodotto che unisce praticità, innovazione e convenienza. Oggi il Set da 4 Air Tracker Tag di Ntaanoo è disponibile a soli 27€ grazie ad un mega sconto del 42% ed un coupon aggiuntivo del 20%. Approfitta subito della doppia promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.