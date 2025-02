Set da 4 Apple AirTag in sottocosto: offerta last minute solo su Amazon

Se vuoi tenere sempre sotto controllo i tuoi oggetti personali, senza l’ansia di smarrirli soprattutto quando sei fuori casa, non farti scappare la mega promozione sul set da 4 Apple AirTag. Oggi è disponibile su Amazon a soli 105 euro con uno sconto conveniente del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple AirTag: come utilizzare il tracker Bluetooth

L’Apple AirTag è un ottimo tracker Bluetooth che permette di monitorare tutti i tuoi oggetti personali, che si tratti di borse, chiavi, smartphone, valigie e così via.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basterà sfruttare l’app Dov’è dal tuo cellulare per calcolare la posizione esatta di qualsiasi cosa. Allo stesso tempo, la configurazione è velocissima ed intuitiva: basta un tap e il localizzatore si abbina al tuo Apple iPhone o iPad in una manciata di secondi.

Nello specifico, la tecnologia Ultra Wideband permette di guidarti al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag invece, se il tracker è molto lontano, con la modalità Smarrito è possibile ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è.

Per finire, questo gadget è impermeabile e super resistente così potrai utilizzarlo senza preoccupazioni anche quando sei all’aperto.

