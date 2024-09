Set da 40 Cacciaviti Magnetici a mini prezzo: offerta in scadenza

Sei un appassionato di lavori fai-da-te? Allora non puoi assolutamente farti scappare la super offerta sul Set da 40 Cacciaviti Magnetici SORAKO! Oggi il kit è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto conveniente del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Set da 40 Cacciaviti Magnetici SORAKO: i componenti e le modalità di utilizzo

Il Set da 40 Cacciaviti Magnetici SORAKO include nello specifico 5 tipi di punte del cacciavite (piatte / Phillips / esagonali / prugna / quadrate) oltre ad un kit di cacciaviti per riparazioni di precisione.

Le stanghette del cacciavite sono realizzate in acciaio per utensili in lega S2 di alta qualità con alta resistenza e tenacità, resistente all’usura e alla corrosione, resistente alle alte temperature e alle condizioni avverse. La punta del cacciavite ha una forte forza magnetizzante per tenere le viti in posizione, oltre ad essere rivestita con un rivestimento in ossido nero per evitare la ruggine.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto sono dotati di una maniglia ergonomica antiscivolo realizzata in materiale PP TPR, così da usarli nella massima comodità evitando scosse elettriche. Inoltre tutti i cacciaviti e i bit sono contrassegnati con specifiche in modo da poter trovare facilmente lo strumento giusto di cui hai bisogno.

Le applicazioni di questo kit sono davvero tante: potrai utilizzare gli attrezzi per lavori generali o precisi come l’elettronica, i computer, la riparazione di orologi, di gioielli, di strumenti, di mobili, di elettrodomestici da cucina e così via.

