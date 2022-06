Set di 4 adattatori USB a PREZZO IMBARAZZANTE (1€ cad.)

Su Amazon è disponibile un accessorio per smartphone incredibilmente utile ed economico, di quelli che tutti dovrebbero avere: un adattatore USB da 1€ in un pacchetto da quattro. In pratica, spendi 4€ totali per altrettanti device. Il tutto con le spedizioni gratuite.

Adattatori USB super utili ed economici

Questo gioiellino può tornare utile in tantissimi occasioni, per esempio per collegare memorie esterne o per connettere mouse e tastiere. Super semplice da usare, si tratta di un piccolo adattatore che aggiunge una porta USB standard (di tipo A) al tuo device, a partire dalla sua porta USB-C. Questo adattatore può collegare tutti i dispositivi o periferiche USB-A, come Flash Disk, Tastiere, Mouse,unità flash USB, cavo USB, lettore di schede,stampante, disco rigido, hub USB, console.

Puoi sfruttarne uno, due oppure tutti e quattro per collegare uno o più cavi standard, magari per spostare i dati da un vecchio dispositivo a un nuovo terminale, anche un PC con porta USB-C. In questo modo puoi perfino riportare a nuovo i cavi più obsoleti che avevi messo da parte perché ormai non più utilizzabili. Collegare questo adattatore tra i dispositivi USB A 3.0 e MacBook, Chromebook Pixel o Nokia N1 tramite la porta USB-C poi godere l’altissima velocità di trasferimento dati.

Secondo noi un oggetto così utile, eppure così economico, non deve mancare in nessuna abitazione. E’ troppo utile se ci pensi bene, e ne puoi avere ben quattro in un colpo solo. Considera infatti che su Amazon costano 1€ ciascuno, ma che il set completo da 4€ ti dà ben quattro adattatori. Un’occasione troppo vantaggiosa per lasciarsela sfuggire.

