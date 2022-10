Set di cacciaviti 12 in 1, il kit super utile che spopola su Amazon a soli 10€

Un set di cacciaviti di diverse misure è il minimo indispensabile da tenere a casa. Oggi come oggi c’è sempre qualcosa da sistemare, vuoi una vite che sporge troppo da una vecchia radio o un mobiletto appena acquistato da montare. Su Amazon ne trovi uno in questo momento ad un prezzo davvero invitante: appena 10€ per avere a disposizione ben 12 accessori pronti per ogni evenienza. Ma sbrigati perché ci sono pochi pezzi ormai. Le spedizioni sono gratuite.

Set di cacciaviti 12-in-1, prezzo WOW

Compatto e portatile, l’intero set è facile da trasportare: puoi metterlo in tasca, oppure sfruttare la clip presente nel raccoglitore per appenderlo o fissarlo a una cintura o a una borsa. Così hai a portata di mano quello che ti serve per ogni occasione, partendo dal cricchetto versatile a cui aggiungere i vari componenti per riparare un’ampia gamma di dispositivi elettronici come ventilatori, aria condizionata, televisori, lavatrici, computer e biciclette.

Il set di cacciaviti ha diverse misure: modello 2 “+” (Ph0, Ph2), modello 2″-” (3,0 mm, 6,0 mm), modello 2 U (4,0 mm, 6,0 mm), modello 1 “” (2,3 mm) ), 1 “Y” (Y2), 2 esagonali (5,0 mm, 6,0 mm), con chiave a cricchetto da 10 mm 5 * 2 Misura 1/4″, Guarnitura da 6 cm. Ciascuno di questi elementi è poi realizzato in acciaio al cromo vanadio, duro, resistente alla corrosione.

Anche la chiave a cricchetto in metallo e la pedivella in acciaio 45# sono molto buone, con buona resistenza all’usura ed alto impatto. È dotato di una barra di estensione per aumentare la produttività. Insomma, vai subito su Amazon e fai tuo questo interessantissimo set di cacciaviti a un prezzo davvero invitante: appena 14€ per avere a disposizione ben 12 accessori pronti per ogni evenienza, e con le spedizioni gratuite.

