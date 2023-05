Set di cacciaviti di precisione da 38 pezzi super PREMIUM svenduto a 10€

Il set di cacciaviti JOREST 38Pcs è un kit professionale di alta precisione, pensato per le riparazioni e lo smontaggio di dispositivi come iPhone, computer portatili, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. Un set super utile che oggi puoi accaparrarti con soli 10€ e le spedizioni gratuite da Amazon.

Set di cacciaviti JOREST, un’occasione da sfruttare

Il set include 12 cacciaviti Torx, con dimensioni che vanno da T5 a T20, ideali per rimuovere viti Torx presenti su molti dispositivi elettronici. Ci sono inoltre 3 cacciaviti a stella, 4 cacciaviti a croce e 1 cacciavite piatto, per soddisfare diverse esigenze di riparazione.

Tutti i cacciaviti sono realizzati in acciaio legato al cromo-vanadio, che garantisce una maggiore durata e resistenza alla corrosione. La punta magnetica in acciaio al cromo-molibdeno offre una presa salda e affidabile sulle viti, evitando che il cacciavite scivoli o danneggi il dispositivo.

Il set viene fornito in una comoda custodia in plastica, facile da trasportare e da riporre, che consente di avere sempre a portata di mano tutti gli strumenti necessari per la riparazione. Con questo kit di alta qualità, le riparazioni e lo smontaggio dei dispositivi elettronici diventano semplici e veloci. Questo set super utile che oggi puoi accaparrarti con soli 10€ e le spedizioni gratuite da Amazon.

