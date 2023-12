Set LEGO 2 Fast 2 Furious scontatissimo su Amazon (17,49€)

Il modellino di auto da collezione LEGO Speed Champions 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R è tra le offerte del giorno Amazon da segnare come idea regalo natalizia. Oggi è in vendita a soli 17,49€ invece di 24,99€, grazie allo sconto del 30%. È il nuovo minimo storico per questo articolo. Ecco il link all’offerta.

Speed Champions 2 Fast 2 Furious è tra i migliori modellini di auto LEGO disponibili oggi sul mercato. Tra i punti di forza possiamo citare i dettagli autentici della Nissan Skyline GT-R e la presenza della minifigure dell’indimenticato personaggio Brian O’Conner da posizionare al volante.

Set LEGO 2 Fast 2 Furious in sconto del 30% su Amazon

Un motivo in più per acquistare questo set LEGO? Su Amazon, nella categoria Auto da corsa giocattolo è l’articolo più regalato, con oltre 5.000 vendite nell’ultimo mese. Ideale per bambini dai 9 anni in su, è un’ottima idea regalo di Natale anche per tutti gli appassionati della saga Fast and Furious e per quanti non hanno dimenticato l’attore Paul Walker, tragicamente scomparso in seguito a un incidente automobilistico.

L’assoluta protagonista è lei, la Nissan Skyline GT-R, con gli iconici colori sulla fiancata, la presa d’aria frontale e l’alettone sul retro. Completano il modellino anche la bombola di nitroglicerina sul sedile passeggero e i grandi passaruota, tutti dettagli che i veri appassionati riusciranno a riconoscere in un amen.

Il set LEGO Speed Champions 2 Fast 2 Furious è in offerta a soli 17,49€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli abbonati a Prime che hanno garantite le spese di spedizione gratuite.

