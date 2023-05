Set LEGO Architecture New York City in sconto del 30% su Amazon

Il set LEGO Architecture New York City 21028 è un modello dettagliato del profilo della città di New York, con tanto di targhetta decorativa e l’immancabile Statua della Libertà, qui in formato mini. Nella rappresentazione LEGO fanno bella mostra di sé gli edifici Empire State, One WTC, Chrysler e Flatiron. Ottimo come idea regalo da esporre in ufficio o in casa, o più semplicemente per chi è innamorato di New York, oggi è in offerta su Amazon a 34,99 euro, per effetto del 30% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 49,99 euro.

Set LEGO Architecture New York City in offerta su Amazon

Questo elegante set LEGO che riproduce in maniera fedele l’architettura della città di New York è alto 26 cm, largo 25 cm e profondo 4 cm. Una volta completato, il modello Architecture con gli edifici più famosi della Grande Mela assicura un’esperienza appagante e allo stesso tempo rilassante agli occhi di chi lo guarda. Riponilo nel salone di casa, oppure sulla scrivania del tuo ufficio, farai un figurone ne siamo sicuri.

All’interno della confezione trovi anche un libretto da collezione dove sono contenute varie informazioni sull’architettura e sul design, nonché sulla storia degli edifici stessi rappresentati nel modello.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se hai l’abbonamento a Prime puoi usufruire della spedizione gratuita e della consegna ultrarapida. Cogli al volo l’ultima offerta sul set LEGO Architecture New York City per beneficiare dello sconto del 30% sul prezzo consigliato, una promo che potrebbe durare ancora per poco visto l’interesse suscitato tra i fan LEGO.

