Set LEGO Monster Jam Megalodon a prezzo REGALO su Amazon

Il set LEGO in offerta su Amazon questa mattina riproduce una fedele replica di uno dei monster truck preferiti di Monster Jam – Megalodon. La caratteristica principale di questo set è che include 2 modelli in 1, dal momento che il truck Megalodon si può trasformare in un Low Racer pull-back. Grazie all’offerta Amazon, lo puoi acquistare a 13 euro anziché 19,99 euro, approfittando del 30% di sconto applicato dal marketplace più famoso al mondo.

LEGO Monster Jam Megalodon in sconto del 30% su Amazon

Il Megalodon LEGO Technic è una replica fedele di uno dei camion più amati dai fan di di Monster Jam. La sua funzione pull-back ti permette di farlo correre a tutta velocità. E quando hai il desiderio di provare una nuova esperienza, puoi ricostruire il set LEGO trasformando il camion in un Low Racer a forma di Lusca, una perfetta combinazione tra un calamaro e uno squalo, anch’esso dotato di funzione pull-back.

Questo set LEGO 2 in 1 è un’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati di Monster Jam e per chi sogna un futuro da ingegnere. Il modello, adatto ai bambini da 7 anni in su, conta 260 pezzi e una volta completato misura 13 cm di altezza, 13 cm di profondità e 24 cm di larghezza. All’interno della confezione trovi anche tutta una serie di adesivi per ricreare i look più sorprendenti del truck Monster Jam Megalodon.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul set LEGO Monster Jam Megalodon per risparmiare il 30% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Affrettati però, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.