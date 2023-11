ACUTO BLACK FRIDAY: due microfoni senza filo per Karaoke o Discorsi a soli 55 euro!

Ottima offerta Black Friday per chi ama cantare per passione o lo fa per lavoro. Due microfoni TONOR Senza Fili, UHF Sistema con Ricevitore, per Karaoke Domestico, Feste, Chiese, DJ, Matrimoni, Comizi, e tanto altro ancora, oggi li paghi solo 55,24 euro! Grazie allo sconto del 15%! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Set microfoni TONOR: le caratteristiche

Eccellente riproduzione del suono: il Set microfoni TONOR garantisce un suono eccezionale con rumore e distorsione minimi, grazie a un modello di pickup cardioide che isola la sorgente sonora principale e riduce il rumore di fondo. Il suo design dinamico è ulteriormente ottimizzato dal modello di pickup cardioide, con il risultato di registrazioni più chiare e precise. Con una portata di 60 metri (in linea di vista), il ricevitore ti permette di muoverti in libertà con il microfono durante le tue performance. Perfetto per eventi al chiuso e all’aperto come karaoke, matrimoni, meeting, lezioni o conferenze.

Basta collegare il ricevitore alla sorgente sonora, inserire 2 batterie AA (non incluse) in ciascun microfono e accendere il ricevitore e i microfoni in modo che si sincronizzino in automatico. Il sistema è stato progettato affinché funzioni senza alcuno sforzo; è sufficiente accendere il dispositivo e il ricevitore si sincronizzerà automaticamente con la frequenza del trasmettitore. Con 5 canali regolabili, è possibile eliminare le interferenze radio e utilizzare fino a 5 set contemporaneamente. Goditi la comodità della sincronizzazione immediata della frequenza e di una trasmissione audio di alta qualità durante i tuoi eventi o spettacoli. Il microfono wireless leggero e resistente è realizzato in resistente plastica ABS con finitura in vernice spray metallica. Grazie alla batteria ricaricabile, garantisce fino a 5-6 ore di utilizzo ininterrotto con una ricarica di 2-3 ore. Il display ti aggiorna in tempo reale sul livello della batteria e sulla potenza del segnale, così non verrai mai colto di sorpresa.

Il set completo con due microfoni TONOR senza fili oggi li paghi solo 55,24 euro! Grazie allo sconto del 15%! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.