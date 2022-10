Set mouse e tastiera WIRELESS, prezzo al MINIMO solo su Amazon

Se vuoi dare un tocco di modernità alla tua scrivania non hai tempo da perdere. Ti basta un singolo acquisto per dire addio a fili e cavi e portare a casa un set mouse e tastiera totalmente wireless.

Quando ti dico che non hai tempo da perdere, non lo faccio tanto per creare hype. Infatti questa è un’offerta a tempo e non solo è in scadenza, ma le scorte stanno andando via più velocemente di quanto potresti pensare. Apri la pagina e approfitta dello sconto del 17% per completare l’acquisto, soltanto 35€ per avere tutto a portata di mano.

Le spedizioni? Come sempre sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Set mouse e tastiera wireless, un tocco di modernità

E’ vero, elimini i fili ma non scendi a compromessi con la tua comodità. Questo set mouse e tastiera te lo segnalo perché ha una marcia in più rispetto a molti altri e, in modo particolare, ha tutto ciò che ti serve.

Con un micro ricevitore USB colleghi entrambi al tuo dispositivo principale in una sola mossa. Conta che non hai bisogno d’installazioni e che entrano entrambi in funzione dal primo secondo.

Il mouse è molto semplice ma è perfetto sia se usi la mano destra che la mano sinistra. Silenzioso ed ergonomico si fa utilizzare senza fronzoli.

La tastiera, invece, ha un design full size ma riesce a rimanere compatta nonostante tutto. Grazie ai tasti funzione, il tastierino numerico e i comandi veloci con una singola mossa puoi trovare quello che ti serve. Layout QWERTY italiano con tanto di indicatori LED per sapere ciò che succede.

Sai cosa? Anche in termini di autonomia vai alla grande grazie alle batterie ricaricabili.

Non perdere questa occasione e rendi la tua scrivania pazzesca, acquista il tuo set mouse e tastiera wireless in offerta lampo su Amazon, appena 35€ per acquistarli entrambi. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.