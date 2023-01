Set webcam HD + cuffie Doba 2-in-1 della Trust in sconto del 73% su Amazon

Arriva in offerta su Amazon il set home office 2 in 1 che include webcam HD e cuffie per videochiamate confortevoli. Non importa se lavori da casa o se sei in ufficio, le videochiamate sono il nuovo modo semplice per comunicare con colleghi, partner commerciali e familiari in tutto il mondo. Acquista il kit ora su Amazon a soli 14,99€ invece di 54,99€.

Il set Trust Doba 2-in-1 Home Office offre una webcam HD e un comodo auricolare per chiamare chiunque con un audio e un’immagine insuperabile. E funzionano anche con tutte le applicazioni di chat video come Zoom, Google Meet, Messenger e tanti altri.

La webcam HD fornisce una qualità di trasmissione molto fluida grazie ad una risoluzione di 720p. Inoltre è presente anche il bilanciamento automatico del bianco, ed è per questo che questa webcam riesce a creare immagini fluide in qualsiasi condizione di luce, così puoi concentrarti sui tuoi impegni lavorativi.

Grazie alle comode cuffie, puoi essere certo di sentire ciò che il tuo team ha da dire e che loro possono sentire ogni tua parola. Gli spessi cuscini si prenderanno cura del tuo comfort, quindi non importa se una chiamata richiede più tempo del previsto. Questo set plug-and-play semplifica le videochiamate.

Ricordiamo le caratteristiche principali:

Set home office per videochiamate comode, compatibile con Hangouts, Teams, Zoom ecc.

Elegante webcam HD 720p, ideale per le chat video

Supporto per webcam multidirezionale: aggancialo allo schermo o posizionalo sulla scrivania

Bilanciamento del bianco automatico: video nitidi in qualsiasi condizione di luce

Comodo pulsante per scattare foto istantanee

Auricolare con microfono regolabile e connessione USB, che fornisce una qualità del suono chiara

Approfitta ora dello sconto del 73% e acquista il kit su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.