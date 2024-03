SFONDA i MURI di casa col tuo segnale WiFi: il POTENTE ripetitore D-Link costa solo 20€

Il D-Link Dap-1610 è un ripetitore wireless universale progettato per estendere la copertura del segnale Wi-Fi nella tua casa o ufficio. Con una serie di funzionalità avanzate, questo dispositivo assicura una connessione più forte e affidabile, eliminando le zone morte e migliorando l’esperienza di connessione.

Può anche essere configurato come ripetitore per estendere la copertura Wi-Fi esistente o come access point per creare una nuova rete wireless. Il tutto senza farvi spendere chissà quanto, visto che ad esempio su Amazon oggi lo trovate a soli 20€ (sconto del 32% sul prezzo di listino) e le spedizioni gratuite via Prime.

D-Link Dap-1610 piccolo ma potente ripetitore WiFi dual band

Il ripetitore wireless opera come ripetitore wireless N300, estendendo la copertura del segnale Wi-Fi per raggiungere aree precedentemente non coperte o con segnale debole. Supporta una velocità wireless fino a 300 Mbps, garantendo una connessione stabile e ad alte prestazioni per le tue attività online.

Dotato di una porta Ethernet, il dispositivo può essere utilizzato anche come access point, consentendo la connessione di dispositivi cablati come smart TV o console di gioco. La configurazione avviene poi in maniera rapida e senza complicazioni grazie al pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup). Basta premerlo sul ripetitore e sul router per stabilire una connessione sicura in pochi istanti.

Le due antenne esterne migliorano la copertura del segnale e la stabilità della connessione, assicurando prestazioni ottimali in tutta la zona coperta. Il design compatto e bianco del D-Link Dap-1610 si integra facilmente nell’ambiente circostante, offrendo una soluzione discreta per migliorare la copertura Wi-Fi.

Un LED frontale fornisce un feedback visivo sulla potenza del segnale, aiutandoti a posizionare il ripetitore nel punto ottimale per massimizzare la copertura. In conclusione, il ripetitore wireless D-Link DAP è una soluzione affidabile per migliorare la copertura e la qualità del segnale Wi-Fi.

Con una configurazione semplice, portabilità e prestazioni affidabili, questo dispositivo è ideale per chi desidera estendere la connettività wireless in modo efficiente e conveniente. Approfitta dello sconto del 10% su Amazon a fallo tuo a soli 20€. Le spedizioni sono gratuite ci servizi Prime.

