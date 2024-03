Shogun: dove guardare tutti gli episodi della serie del momento

Shogun sta registrando un successo davvero incredibile. La serie TV, adattamento del bestseller di James Clavell, è già disponibile con i primi tre episodi, con il quarto in arrivo a breve e un totale di dieci episodi previsti. Per guardare gli episodi di Shogun in streaming basta collegarsi a Disney+. La miniserie, infatti, è parte del catalogo della piattaforma di streaming di Disney+.

Grazie all’offerta in corso, disponibile fino al 14 marzo, è possibile accedere a Disney+ con un costo di 1,99 euro al mese per 3 mesi. La promozione, attivabile direttamente tramite il sito della piattaforma di streaming, riguarda il piano Standard con pubblicità e non ha vincoli di alcun tipo. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Shogun è su Disney+: guardalo a 1,99 euro al mese

Con l’offerta in corso è possibile guardare Shogun in streaming a 1,99 euro al mese. Questo, infatti, è il prezzo promozionale dell’abbonamento alla piattaforma di streaming per chi sceglie il piano Standard con pubblicità. Il costo è scontato per i primi 3 mesi (invece di 5,99 euro al mese) e non ci sono vincoli.

Da notare che è sempre possibile optare per il piano Standard senza pubblicità, disponibile al costo di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro all’anno, o anche per il piano Premium, disponibile al costo di 11,99 euro al mese oppure di 119,99 euro all’anno.

Per accedere all’offerta in corso c’è tempo fino al prossimo 14 di marzo. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Il trailer di Shogun

Shogun è la serie del momento. Ambientata nel Giappone feudale, la serie sta conquistando gli spettatori grazie a un’ambientazione ricca e sorprendente oltre che a un cast di alto livello. Ecco il trailer ufficiale della serie, disponibile con i primi episodi sulla piattaforma di streaming di Disney.

