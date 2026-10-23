Sì, anche le porte USB vanno pulite anche se quasi nessuno sa come farlo correttamente

Succede spesso dopo mesi di uso quotidiano, tra tasche, borse e zaini: polvere e pelucchi finiscono nel connettore e impediscono al cavo di entrare bene. Il classico caso è il telefono che “carica e non carica” appena si muove il filo. Ma attenzione: intervenire di fretta può fare peggio. Una pulizia sbagliata rischia di rovinare i contatti elettrici e trasformare un fastidio da poco in una riparazione costosa.

Il primo campanello d’allarme è quasi sempre la ricarica intermittente. Parte, poi si interrompe al minimo movimento del cavo. Può succedere sul comodino, in auto, alla scrivania: il connettore sembra inserito, poi basta sfiorarlo e l’icona della batteria in carica sparisce dallo schermo. Spesso la causa è un accumulo di sporco nella porta USB, schiacciato sul fondo dopo settimane di uso normale.

Un altro segnale è il cavo instabile, che balla più del solito o non fa più quel piccolo scatto deciso quando entra. Con le porte USB-C, ormai comuni su smartphone, tablet e portatili, può anche capitare che il connettore resti leggermente fuori, pur sembrando collegato. La ricarica lenta, invece, va valutata con prudenza: può dipendere dalla porta USB sporca, ma anche da un alimentatore poco potente, da un cavo consumato o dalle impostazioni del dispositivo, come la ricarica ottimizzata. Meglio quindi non saltare subito alle conclusioni.

Prima di pulire: cambiare cavo, spegnere il dispositivo e usare una torcia

Prima di mettere mano a una porta USB, la prova più semplice è usare un altro cavo compatibile e sicuramente funzionante. Se la ricarica torna regolare, il problema era quasi certamente nel filo, non nel connettore del dispositivo. Sembra una banalità, ma evita molti tentativi inutili. Se il difetto resta, bisogna spegnere telefono, tablet o computer e scollegare ogni accessorio.

Ispezione della porta USB-C di uno smartphone con una torcia, prima di procedere a una pulizia sicura.

Nel caso di un portatile, meglio togliere anche l’alimentatore. Solo a dispositivo spento si può guardare dentro la porta di ricarica con una piccola torcia. Guardare, appunto: non infilare aghi, graffette o altri oggetti. In controluce possono comparire residui grigi, pelucchi scuri o piccoli accumuli vicino ai contatti metallici. La regola è semplice: non forzare nulla. I contatti sono sottili e delicati, e una pressione sbagliata può piegarli o graffiarli.

Pulizia sicura: porta verso il basso, piccoli colpi e niente strumenti improvvisati

Il gesto più prudente è tenere la porta USB rivolta verso il basso, così eventuali residui liberi possono cadere. Con lo smartphone spento e scollegato, si può picchiettare con delicatezza il dispositivo contro il palmo della mano. Colpi leggeri, senza esagerare. A volte basta questo per far uscire polvere e frammenti. Il metodo funziona soprattutto quando lo sporco è superficiale.

Se invece i pelucchi nella porta USB si sono compressi sul fondo, cosa frequente nei telefoni tenuti in tasca, il fai da te mostra presto i suoi limiti. Alcuni produttori indicano strumenti morbidi o passaggi precisi nelle pagine di supporto, ma le istruzioni cambiano da modello a modello: meglio controllarle prima di usare qualunque accessorio. Da evitare, invece, gli oggetti appuntiti o metallici.

Aghi e graffette possono graffiare i contatti e provocare danni elettrici; gli stuzzicadenti rischiano di spezzarsi e lasciare frammenti dentro; i cotton fioc possono aggiungere altre fibre nel connettore. Niente acqua o alcol versati direttamente nella porta. E cautela anche con le bombolette ad aria compressa: non vanno bene per tutti i dispositivi. Apple, per esempio, sconsiglia l’uso di aria compressa per pulire iPhone.

Quando fermarsi: corrosione, contatti piegati, umidità e assistenza tecnica

Ci sono situazioni in cui insistere è la scelta peggiore. Se nella porta USB si notano tracce di corrosione, aloni verdi o biancastri, oppure contatti deformati, conviene fermarsi, interrompere i tentativi di ricarica e rivolgersi a un centro assistenza. Lo stesso vale se il cavo continua a non entrare bene dopo le prime verifiche, o se la connessione si interrompe anche con più cavi funzionanti.

Discorso diverso per gli avvisi di umidità nel connettore, ormai presenti su molti smartphone: in quel caso bisogna scollegare il caricabatterie e lasciare asciugare il dispositivo a temperatura ambiente. Niente phon, termosifoni o fonti di calore diretto, perché il calore può danneggiare guarnizioni, batteria e componenti interni.

Per prevenire altri problemi, vale la pena controllare ogni tanto anche il connettore del cavo di ricarica, dove si accumulano polvere e residui. Ma se la porta funziona, il cavo resta stabile e non si vedono detriti, non serve fare nulla. A volte, con l’elettronica, la scelta più sicura è proprio questa: non toccare.