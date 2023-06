Si, avete sentito bene! Le cuffie da gaming top Asus Rog Theta Electret al MENO 44 PER CENTO!

ASUS ROG THETA ELECTRET sono delle cuffie da gaming di alto livello, quello che viene comunemente chiamato fascia alta. Asus da sempre propone dispositivi per il gaming, prodotti eccezionali senza compromessi, per veri hardcore gamer.

Si tratta delle prime cuffie da gioco al mondo ad utilizzare un sistema di driver dinamico Electret, che offre un audio eccezionalmente realistico con bassi ottimizzati. Le cuffie hanno anche un microfono integrato certificato da TeamSpeak e Discord. Cuffie di questo tipo hanno prezzi non proprio popolari, per fortuna c’è Amazon! Il taglio del prezzo di listino è da sogno: MENO 44%, per un risparmio netto di 133 euro! Fatevi un grande favore, acquistatele ora!

Audio perfetto!

ASUS ROG THETA ELECTRET hanno un design robusto e confortevole, con una struttura in metallo e plastica e dei padiglioni auricolari ASUS Hybrid in tessuto speciale a raffreddamento rapido. Sul lato destro si trova il microfono ad asta flessibile e rimovibile, che offre una comunicazione vocale chiara e riduce i rumori ambientali.

Si sono comode, fresche e anche molto belle da vedere e indossare, ma come suonano? Bene, anzi benissimo!

Le ASUS ROG THETA ELECTRET sono dotate di un sistema di driver dinamico Electret, che combina i vantaggi dei driver dinamici tradizionali con quelli dei driver a condensatore. I driver Electret sono realizzati con una membrana sottile rivestita di materiale elettricamente carico, che reagisce alle variazioni di tensione generando il suono. Questo sistema permette di ottenere un audio ad alta fedeltà, con una risposta in frequenza ampia e lineare, una distorsione minima e una sensibilità elevata. Le cuffie hanno anche dei driver dei bassi Essence a tenuta stagna, che offrono dei bassi potenti e profondi.

Le ASUS ROG THETA ELECTRET supportano il formato audio surround virtuale 7.1 grazie alla tecnologia Windows Sonic, che crea un effetto spaziale realistico e immersivo. Le cuffie sono compatibili con diverse piattaforme, come PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili con connettore da 3,5 mm. Le cuffie sono dotate anche di un filo di rame placcato argento di qualità Hi-Fi, che assicura una riproduzione del suono ad alta frequenza con un’eccellente fedeltà.

Che cuffie incredibili queste ASUS ROG THETA ELECTRET, e che prezzo super scontato MENO 44% proposto da Amazon! Mettetele subito nel carrello, questa è davvero un’offerta da sballo!

