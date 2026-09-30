Si possono risparmiare 30 euro ogni pieno di benzina con questi trucchi

Risparmiare sul pieno non dipende solo dal distributore: alcune abitudini alla guida e semplici controlli sull’auto possono incidere molto sulla spesa finale.
Risparmiare sul pieno non dipende solo dal distributore: alcune abitudini alla guida e semplici controlli sull’auto possono incidere molto sulla spesa finale.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 30 set 2026
Si possono risparmiare 30 euro ogni pieno di benzina con questi trucchi

Ridurre la spesa alla pompa non dipende soltanto dal prezzo della benzina, perché alcune abitudini quotidiane possono incidere molto più di quanto sembri.

A fare la differenza sono soprattutto manutenzione dell’auto, stile di guida e scelta del distributore. Bastano alcuni accorgimenti semplici per limitare i consumi di carburante e alleggerire la spesa. In certe condizioni, il risparmio può diventare decisamente interessante.

Pressione degli pneumatici e manutenzione: i controlli che tagliano i consumi

Il primo controllo è anche il più banale. E proprio per questo finisce spesso nel dimenticatoio: la pressione degli pneumatici. Gomme sgonfie fanno più attrito sull’asfalto e obbligano il motore a lavorare di più. Risultato: salgono i consumi di carburante.

I valori corretti sono indicati nel libretto dell’auto, sul montante della portiera o nello sportellino del serbatoio. Controllarli ogni due o tre settimane, meglio a gomme fredde, può davvero fare la differenza. Lo stesso vale per un filtro dell’aria sporco, per le candele consumate o per un olio motore non adatto.

In un’officina romana, in zona Tiburtina, un meccanico la mette così: “Quando arriva un’auto trascurata, il cliente guarda solo il prezzo alla pompa. Ma spesso il problema è sotto il cofano”. In altre parole, una manutenzione regolare non serve soltanto a evitare guasti: aiuta anche a spendere meno a ogni viaggio.

Controllo della pressione degli pneumatici per consumare meno

Controllo della pressione degli pneumatici per consumare meno – Webnews.it

Guida fluida e velocità costante: così il pieno dura di più

Poi c’è il piede. Accelerate brusche, frenate continue e marce tirate fanno consumare di più, soprattutto in città, dove il motore lavora spesso male e a singhiozzo. Una guida fluida, con andatura regolare e frenate anticipate, riduce la benzina bruciata nei tragitti di tutti i giorni.

Fuori città conta molto anche la velocità costante: viaggiare a 120 chilometri orari invece che a 100, su alcuni modelli, può far salire i consumi in modo netto, perché l’aria oppone molta più resistenza. Niente di spettacolare, ma funziona.

Usare il cruise control quando si può, togliere pesi inutili dal bagagliaio e non lasciare montate barre portatutto senza motivo sono accorgimenti semplici. Messi insieme, possono avvicinare il risparmio a diverse decine di euro su un pieno, soprattutto per chi usa l’auto ogni giorno e ha un serbatoio capiente.

Prezzi alla pompa e app di confronto: scegliere bene dove fare benzina

Il terzo punto è il rifornimento. I prezzi della benzina cambiano molto da una zona all’altra e anche pochi centesimi al litro, su un serbatoio da 45 o 60 litri, fanno la loro parte. Le app di confronto prezzi carburante, insieme ai dati pubblicati dai gestori e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso l’Osservaprezzi carburanti, aiutano a trovare il distributore più conveniente lungo il percorso, senza deviazioni inutili.

Tra un impianto servito in autostrada e un self-service fuori dalle direttrici principali la differenza può essere importante. “Io controllo prima di partire, ci metto trenta secondi”, ha raccontato un automobilista in coda a un distributore self di Milano sud, mostrando lo schermo del telefono.

La regola è semplice: scegliere dove fare benzina, evitare i rabbocchi d’emergenza nei punti più cari e fare rifornimento quando si è già in zona. Il risparmio dei 30 euro a pieno non arriva per tutti in automatico, ma diventa realistico quando prezzo alla pompa, guida e manutenzione vanno nella stessa direzione.

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