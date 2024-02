Siamo tutti gatti con Stray per PS5! Lo sconto è imperdibile oltre META' PREZZO!

Stanchi di impersonare super soldati, acrobatici avventurieri, idraulici salterini o pistoleri dal grilletto facile? Immaginiamo di no senza dubbio… ma se volete staccare dalla solita piacevolissima routine Stray per PS5 è il gioco che fa per voi! Il protagonista è un gatto, si avete capito bene, un felino pieno di risorse e ovviamente agilissimo! Recensioni positivissime per questo piccolo gioiello che saputo dare una bella svegliata al solito tran tran videoludico che offre poche novità! Non prenderlo ora che possiamo infilarlo nella nostra PS5 a metà prezzo sarebbe un vero peccato. MENO 51%, solo 19,99 euro su Amazon! Prezzo più che dimezzato quindi, da acquistare subito!

Che bel gattone!

Stray è ambientato in un mondo post-apocalittico, in cui gli umani sono scomparsi, popolato solo da robot, microorganismi e droni. Il giocatore esplora una città abbandonata, ricoperta da edifici fatiscenti e avvolta da un’atmosfera misteriosa e inquietante. Il protagonista è un gatto, che si muove agilmente per le strade e i palazzi partendo dalle fogne.

Uno dei punti di forza di Stray è il suo gameplay basato su puzzle e sfide ambientali. Il giocatore dovrà risolvere enigmi e superare ostacoli per progredire nella storia e scoprire cosa è successo alla città e ai suoi abitanti.

Il mondo di Stray è estremamente dettagliato e realistico, con una grafica mozzafiato e un’atmosfera coinvolgente. I giocatori potranno esplorare luoghi diversi, come quartieri residenziali abbandonati, strade trafficate e laboratori segreti. Ogni luogo ha la sua storia da raccontare e i giocatori dovranno esplorare attentamente per trovarne gli indizi.

Ma ciò che distingue veramente Stray è il suo protagonista peloso. Il gatto, con il suo comportamento giocoso e curioso, aggiunge un elemento unico al gameplay. Attraverso il controllo diretto del felino, i giocatori possono esplorare l’ambiente in modo più intimo, saltando tra le piattaforme, arrampicandosi su muri e addirittura interagendo con gli altri personaggi del gioco in modi inaspettati.

Davvero incredibile lo sconto Amazon per Stray PS5… MENO 51%! Solo 19,99 euro, da comprare ora!

