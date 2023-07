Sicurezza multi-livello e prezzo dimezzato con Kaspersky Premium

Per massimizzare la sicurezza della propria vita digitale non è possibile scendere a compromessi: è necessario, infatti, poter contare su un sistema di protezione in grado di garantire uno scudo contro le minacce del web, per i propri dati e per i propri dispositivi. In questo momento, una delle opzioni più interessanti sul mercato arriva da Kaspersky Premium che può essere attivato con uno sconto del 50% e con una spesa a partire da 28,99 euro per un anno (con garanzia di rimborso entro 30 giorni).

Gli utenti che attivano Kaspersky Premium hanno la possibilità di scegliere il numero di dispositivi su cui estendere la protezione. Per una protezione per 5 dispositivi bastano 36,49 euro per un anno. Tutte le offerte sono attivabili direttamente online, tramite il sito ufficiale di Kaspersky ed includono anche il servizio Kaspersky Safe Kids oltre ad una VPN illimitata per l’accesso ad Internet privato e sicuro.

Sicurezza al top e prezzo dimezzato: ora c’è Kaspersky Premium

Trovare un sistema antivirus realmente efficace e completo non è facile. Per questo motivo, l’offerta di Kaspersky Premium può davvero fare la differenza grazie ad una protezione multi-livello che include:

antivirus in tempo reale

navigazione protetta e sistema anti-phishing

firewall con sistema di prevenzione degli attacchi

rilevamento dello stalkerware

protezione dei pagamenti online

VPN illimitata ad alta velocità

ad alta velocità servizio Safe Kids

Grazie ai tanti servizi inclusi, quindi, Kaspersky Premium offre una protezione multi-livello, pensata per garantire una difesa completa contro le minacce del web. Il costo è un altro punto di forza: con l’offerta in corso, infatti, il bundle di servizi di sicurezza di Kaspersky è attivabile con una spesa di 28,99 euro per un anno per un dispositivo oppure 36,49 euro per un anno per 5 dispositivi.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di Kaspersky, accessibile tramite il link qui di sotto.

