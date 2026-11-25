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Se usi Signal per le tue conversazioni più riservate, vale la pena sapere cosa è cambiato nelle ultime ore. Il 20 novembre 2026, Signal ha annunciato una nuova protezione che blocca automaticamente gli screenshot all’interno dell’app su iPhone e Android, con l’obiettivo specifico di impedire agli assistenti AI di sistema — come Siri AI di Apple e Google Gemini — di leggere i tuoi messaggi cifrati. È una mossa che riguarda chiunque abbia aggiornato l’app di recente, e le implicazioni per la privacy sono tutt’altro che banali.

Perché Signal blocca gli screenshot proprio adesso

Il punto fondamentale è questo: i nuovi assistenti AI integrati nei sistemi operativi non funzionano come le vecchie app isolate. Analizzano ciò che appare sullo schermo in tempo reale per offrirti suggerimenti, risposte rapide o azioni contestuali. Su iOS 27, ad esempio, Siri AI ha una funzione chiamata Onscreen Awareness — letteralmente “consapevolezza di ciò che è sullo schermo” — che le consente di leggere il contenuto di qualsiasi app aperta, Signal inclusa.

Per Meredith Whittaker, presidente di Signal, si tratta di una minaccia diretta all’intero modello di sicurezza dell’app. Whittaker ha definito gli agenti AI integrati nei sistemi operativi «una minaccia esistenziale per Signal»: non perché l’app sia vulnerabile in sé, ma perché la cifratura end-to-end non serve a nulla se un assistente AI può semplicemente fotografare il testo già decifrato sullo schermo.

Non è la prima volta che Signal affronta questo tipo di problema. A maggio 2025, l’app aveva già bloccato Microsoft Recall su Windows 11, la funzione di Microsoft che scatta screenshot periodici del desktop per costruire una memoria visiva dell’attività dell’utente. La logica è la stessa: proteggere i messaggi non solo durante la trasmissione, ma anche mentre sono visibili sul dispositivo.

Come funziona la protezione su iPhone e Android

Il comportamento della funzione cambia leggermente a seconda del sistema operativo, ed è importante capire la differenza.

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Su iPhone con iOS 27, Signal introduce un’opzione chiamata Block Siri AI, attiva per impostazione predefinita. Impedisce all’app di essere catturata tramite screenshot, registrazioni dello schermo e nell’App Switcher — il pannello che mostra le app aperte di recente. In pratica, significa che Siri AI non può accedere al contenuto di Signal nemmeno quando l’app è in background. Per usufruire della protezione è necessario avere Signal versione 8.37 o successiva su iOS 27 o versioni più recenti.

Su Android, il meccanismo è leggermente diverso. Signal attiva automaticamente l’impostazione Screen security — sicurezza schermo — la prima volta che rileva un assistente AI che tenta di leggere il contenuto dell’app. Non è quindi sempre attiva fin dall’inizio, ma scatta come risposta a un tentativo concreto di accesso. La protezione copre anche la lista delle app recenti, dove normalmente apparirebbe un’anteprima della schermata. Per Android è richiesta Signal versione 8.35.1 o successiva.

In entrambi i casi, la protezione copre quattro scenari distinti:

Screenshot manuali all’interno dell’app

Registrazioni dello schermo

Anteprime nell’App Switcher (iPhone) o nella lista delle app recenti (Android)

Assistenti AI di sistema che leggono il contenuto sullo schermo

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Cosa succede se disattivi la funzione

La protezione si può disabilitare manualmente dalle impostazioni dell’app. Signal è esplicita sulle conseguenze: farlo significa «esporre potenzialmente il contenuto di Signal tuo e dei tuoi contatti a questi agenti AI». Non è una scelta neutrale.

Vale la pena sottolineare che il rischio non riguarda solo te. Se disattivi la protezione, un assistente AI potrebbe leggere anche i messaggi delle persone con cui stai chattando, che magari non sanno nulla di questa impostazione e si aspettano che Signal funzioni con il massimo livello di riservatezza. È una responsabilità condivisa, non individuale.

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Signal ha anche chiesto pubblicamente ai produttori di sistemi operativi — Apple e Google in testa — di fornire agli sviluppatori un metodo documentato per escludere le proprie app dall’accesso degli agenti AI, insieme a specifiche tecniche chiare su come questi agenti operano. Al momento, Signal ha dovuto trovare soluzioni proprie, sistema per sistema.

Il limite su Mac e cosa aspettarsi in futuro

C’è un punto critico che Signal stessa ammette: la protezione non può essere implementata in modo affidabile su Mac. Le API di macOS non offrono gli stessi strumenti disponibili su iOS e Android per bloccare la cattura dello schermo da parte di processi di sistema. Chi usa Signal su computer Apple dovrebbe quindi essere consapevole che questa garanzia, per ora, non esiste sulla piattaforma desktop.

La situazione su Mac riflette un problema più ampio: le protezioni che Signal può offrire dipendono da ciò che i sistemi operativi permettono di fare. Senza specifiche tecniche ufficiali su come gli agenti AI accedono allo schermo, ogni soluzione rischia di essere parziale o temporanea.

Per verificare i dettagli tecnici e le istruzioni ufficiali per attivare o gestire la funzione, puoi consultare direttamente la pagina di supporto ufficiale di Signal dedicata alla sicurezza schermo.

Se hai già Signal aggiornato all’ultima versione su iPhone o Android, la protezione è probabilmente già attiva. Controlla nelle impostazioni dell’app: su iPhone cerca Block Siri AI, su Android cerca Screen security. Se non sei sicuro di avere la versione giusta, aggiorna l’app dagli store ufficiali — è il passo più semplice e immediato per sapere che le tue conversazioni restano dove devono stare: tra te e chi le riceve.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.